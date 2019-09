Stephen Lam/Reuters Os novos iPhones foram anunciados nesta terça

Nesta terça-feira, 10, o mundo conheceu os novos modelos de iPhone da Apple: o iPhone 11, o iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max. A pré-venda nos EUA começa nesta sexta-feira, 13, e, se você já está ansioso para comprar o aparelho no mercado norte-americano, é importante saber que o aparelho comercializado por lá pode não ter o melhor desempenho no que diz respeito ao 4G. Isso porque as versões americanas do iPhone não são compatíveis com a chamada Banda 28 (700 MHz), faixa de frequência adotada pelas operadoras brasileiras para rodar o 4G.

Os novos iPhones comprados nos EUA funcionarão com algumas outras bandas do 4G brasileiro, como a de 2.100 MHz, de 1.800 MHz, de 850 MHz e de 2.600 MHz – as principais operadoras brasileiras, como Claro, TIM e Vivo, atuam com várias frequências. Já a Oi não tem espectro de banda nos 700 MHz, por ter ficado de fora do leilão dessa frequência. Segundo especialistas, os 700 MHz são a faixa de frequência de melhor desempenho no País.

Além disso, os celulares têm compatibilidade total com as frequências de 2G e o 3G brasileiras. Já os iPhones que forem adquiridos na Europa funcionam normalmente com o 4G de 700 MHz. Esse mesmo problema aconteceu no lançamento dos iPhone XS, XS Max e XR no ano passado.

Ainda não há data para a chegada dos novos iPhones no Brasil, mas os celulares devem aparecer por aqui até o final do ano, confirmou ao Estado a assessoria da Apple no País.