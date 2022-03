Apple Apple apresenta novos iPhones de 'baixo custo'

Os novos modelos do iPhone SE, aparelho fabricado pela Apple como uma alternativa mais 'barata' aos modelos tradicionais, foram apresentados nesta terça-feira, 8, e deixaram um sabor salgado para quem via o dispositivo como próxima compra. Isso porque o smartphone chega às lojas com preços até R$ 5,7 mil, um aumento de mais de 40% em relação aos preços da geração anterior.

A primeira versão do iPhone SE foi lançada pela Apple em 2020 e trouxe aparelhos que começavam em R$ 3330 mil. Dois anos após o lançamento, Tim Cook, presidente da Apple, anunciou a atualização do modelo, com suporte à rede 5G e processador A15 Bionic, o mesmo presente no iPhone 13, último lançamento da linha principal da marca.

Os preços, porém, apresentaram uma grande alta nestes dois anos — para 2022, nenhum dos aparelhos 'em conta' sai por menos de R$ 4,2 mil. O aumento no preço pode ser devido a falta de semicondutores no mundo inteiro, situação agravada pela pandemia que deixou muitos fabricantes sem equipamentos para compor o processador de seus celulares. A Apple não explicou o motivo da alta nos valores.

Para se ter uma ideia, em 2020, era possível comprar um iPhone SE de 64 GB por R$ 3.330 mil. Agora, o novo modelo com a mesma especificação sai por R$ 4,2 mil na loja oficial. Já para o modelo de 128 GB, o preço anterior era de R$ 3,6 mil e, agora, será encontrado por R$ 4,7 mil, um aumento de mais de 30% no preço. Mas o campeão é o aparelho mais avançado da linha, o iPhone SE com 256 GB de memória. Há dois anos, o modelo era encontrado por R$ 4050 mil. Na atualização de 2022, o smartphone sai por R$ 5,7 mil, um aumento de mais de 40%. No site da Apple, com o mesmo valor é possível comprar um iPhone 12 Mini de 64 GB — e sobra.

De acordo com o analista de Apple Dan Ives, da consultoria americana WedBush, as altas são modestas no cenário exterior, onde, em dólar, o valor teve aumento de 7,5% no modelo com menos memória. "Em um cenário de escassez maciça na cadeia de suprimentos e pressões inflacionárias, um aumento modesto não é surpreendente e não deve afetar a demanda geral em nossa opinião", afirma o especialista.

É uma equação complexa, segundo os especialistas. “Se você pensar que os AirPods custam em torno de US$ 200, não tem como o iPhone custar a mesma coisa. A Apple dificilmente vai baixar um iPhone dos US$ 300”, diz Eduardo Pellanda, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). “Mas isso não impede que ela consiga fazer uma série de descontos junto com as operadoras. Porém ele ainda é caro”.

No Brasil, a inflação assustou. O Estadão apurou que, além da alta do dólar, a empresa culpa também o sistema fiscal brasileiro.

Especificações

Segundo a Apple, o novo iPhone SE é 1,8 vez mais rápido que o iPhone 8, modelo lançado em 2017. O aparelho chega com ferramentas semelhantes ao iPhone 13, como o scanner de textos a partir de imagens. A comparação com o iPhone 8 tem justificativa: o aparelho mantém o mesmo design pequeno, com tela de 4,7 polegadas – a título de comparação, a tela do iPhone 13 Pro Max tem 6,7 polegadas. Ele ainda tem uma câmera única na traseira, agora atualizada para 12 megapixels (MP). No iPhone 13, os aparelhos começam com conjuntos duplos de lentes.

Para tentar mostrar diferenciação, a Apple afirma que o novo iPhone SE tem os vidros frontal e traseiro "mais resistentes já vistos em um smartphone”.