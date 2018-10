Bruno Capelas/Estadão Novo iPhone XS segue o design de seu antecessor, o iPhone X, lançado no ano passado

O brasileiro que quiser a versão mais poderosa do iPhone XS Max, novo celular premium da Apple, pode se preparar para por a mão no bolso: o aparelho, na versão com 512 GB, vai custar R$ 9.999 no País, anunciou a fabricante americana nesta terça-feira, 30, por meio de seu site oficial. Nos Estados Unidos, o mesmo modelo custa US$ 1.449.

Além disso, a empresa apresentou os preços também para a versão iPhone XS, "mais simples", com tela de 5,8 polegadas – o XS Max, vale lembrar, tem 6,5 polegadas de tela. Os aparelhos ainda não têm data prevista para chegar por aqui, no entanto.

É fácil perceber que, este ano, o iPhone ficou mais caro no Brasil: a versão mais simples do iPhone XS, com 64 GB de armazenamento e vendida a US$ 999 nos EUA, chegará aqui por R$ 7,3 mil – no ano passado, o modelo mais barato do iPhone X, também comercializado por US$ 999 nos EUA, chegou ao País por R$ 7 mil. Abaixo, todo os preços das versões do iPhone XS e XS Max no País – com os preços nos EUA ao lado.

iPhone XS de 64 GB: R$ 7.299 (US$ 999)

iPhone XS de 256 GB: R$ 8.099 (US$ 1.149)

iPhone XS de 512 GB: R$ 9.299 (US$ 1.349)

iPhone XS Max de 64 GB: R$ 7.999 (US$ 1.099)

iPhone XS Max de 256 GB: R$ 8.799 (US$ 1.249)

iPhone XS Max de 512 GB: R$ 9.999 (US$ 1.449)

Além disso, a empresa também divulgou os preços do iPhone XR, versão mais barata de seu aparelho lançada este ano – ele também tem tela infinita, mas feita de LCD, e não de OLED, como nos modelos superiores. Os preços variam entre R$ 5,2 mil (na versão com 64 GB de armazenamento) a R$ 6 mil (256 GB) – há ainda uma versão intermediária, por R$ 5,5 mil (128 GB de armazenamento).

Veja as principais novidades do iPhone XS, novo celular da Apple











Foto: NYT Nesta quarta-feira, 12 de setembro, a Apple anunciou três novos celulares em evento na sua sede na Califórnia. Dois deles são versões de alto padrão: o iPhone XS e seu “irmão maior”, o iPhone XS Max. A empresa anunciou também o iPhone XR, uma versão mais “econômica”, que chegará ao mercado americano com o valor de US$ 749. A seguir, confira as principais novidades do iPhone XS. Foto: AP/Marcio Jose Sanchez A tela dos novo iPhones topo de linha da Apple é “infinita”, quase sem bordas, seguindo o design apresentado em 2017 com o iPhone X. A tela dos iPhones XS e XS Max são feitas de OLED e têm, respectivamente, 5,8 polegadas e 6,5 polegadas. Foto: Jim Wilson/NYT A parte técnica das câmeras não mudaram muito. No lado traseiro, o iPhone XS e XS duas lentes de 12 MP (uma teleobjetiva e uma grande angular). Na frente, uma câmera de 7 MP, que funciona combinada ao sistema de reconhecimento facial do aparelho. Além disso, um novo chip de processamento, o A12 Bionic, permite que as fotografias sejam as melhores possíveis. Esse sistema é capaz de captar diversos frames para reunir os melhores elementos em uma única fotografia, e também alterar a profundidade de campo de cada imagem depois da foto ser tirada Foto: Jim Wilson/NYT A Apple anunciou que o iPhone XS e o XS Max terão um novo chip de processamento, o A12 Bionic, que melhora o desempenho do aparelho. Segundo a empresa, ele é capaz de processar 5 trilhões de operações por minuto, enquanto seu antecessor, o A11 Bionic, presente no iPhone X, processava 600 bilhões de operações por minuto. Foto: Reuters/Stephen Lam A bateria dos dois celulares evoluíram em relação à última versão do iPhone: o XS promete 30 minutos a mais de bateria, enquanto o XS Max promete um adicional de uma hora e meia. Foto: Justin Sullivan/AFP A versão do sistema operacional dos dois aparelhos é o iOS 12, anunciada no evento WWDC 2018, que aconteceu em junho. Entre outros recursos, o sistema vem equipado com ferramentas que pretendem melhorar bem-estar de usuários, como funções que permitem omitir notificações na tela do iPhone quando ele estiver em modo “não perturbe”. Foto: Reuters/Stephen Lam Os dois celulares estarão disponíveis na cor ouro, prata e cinza espacial Foto: AP/Marcio Jose Sanchez A pré-venda dos dois aparelhos começa nesta sexta-feira, 14. Eles chegam às lojas dos Estados Unidos no dia 21 de setembro. Ainda não há data prevista para a chegada ao Brasil. Foto: AP/Marcio Jose Sanchez O iPhone XS e o XS Max custarão respectivamente a partir de US$ 1 mil e US$ 1,1 mil – os preços podem chegar a US$ 1.350, no caso do iPhone XS, ou US$ 1.450, para o iPhone XS Max, dependendo da opção de armazenamento. São três tamanhos disponíveis: 64GB, 256GB e 512GB.

Modelos mais antigos. Ao contrário do que costuma fazer, no entanto, a Apple não baixou os preços de modelos mais antigos do iPhone – na loja brasileira, o iPhone 8 segue custando R$ 4 mil, seu preço de lançamento no ano passado. A empresa, porém, manteve à venda no País o iPhone 7, talvez como forma de manter um aparelho mais "acessível" ao bolso dos brasileiros – o modelo custa a partir de R$ 3,2 mil por aqui.

Há um vilão para explicar porque não foi dessa vez que os aparelhos da Apple ficaram mais baratos por aqui: o dólar. Nesta terça-feira, 30, a moeda americana era negociada no Brasil a R$ 3,71; já quando o iPhone 8 foi lançado, um dólar valia R$ 3,14, em desvalorização do câmbio nacional de 18% no período.