Apple Apple redesenhou o MacBook Air para o novo chip M2

A Apple apresentou nesta segunda-feira, 6, a nova geração do laptop de ultrafino da companhia, o MacBook Air. A apresentação ocorreu durante a Worldwide Developers Conferece (WWDC), evento anual da empresa dedicado a desenvolvedores — normalmente, onde o destaque costuma ir para os sistemas operacionais da marca, e não para novos aparelhos.

O novo MacBook Air deve começar a ser vendido nos Estados Unidos na próxima semana, com preços saindo acima de US$ 1,2 mil. Já no Brasil, embora sem data de início das vendas, a máquina sai de R$ 13,3 mil e vai até R$ 26,3 mil na configuração mais potente.

Como novo design, o laptop tem visual inspirado no iMac de 24 polegadas apresentado no ano passado e está disponível em quatro cores: preto, branco, dourado e azul-marinho. Ao contrário do antecessor, o formato é quadrangular e, como praxe, é ainda mais fino e leve.

A máquina traz de volta o carregador de ímã (MagSafe), algo que havia incomodado os fãs da marca. Além disso, em movimento contrário ao que a Apple tem feito com o iPhone, o computador possui entrada de tipo P2 para fones de ouvido — algo que o smartphone da empresa não tem desde 2016.

Assim como o redesign do MacBook Pro (2021), o MacBook Air deste ano também possui a “franja” no topo da tela, similar ao espaço ocupado pelo Face ID no iPhone 13. Segundo a Apple, essa foi a solução encontrada para manter a câmera, ao mesmo tempo em que os engenheiros conseguem mais espaço de tela — que continua com 13,3 polegadas.

Novo chip

Apple M2 é o novo processador da Apple

A principal novidade, no entanto, está no novo processador do MacBook Air: o chip M2, apresentado nesta segunda.

A companhia apresentou a nova geração de chips de tecnologia ARM desenhados pela empresa, o M2 — sucessor do M1, de 2020. O novo processador, de 20 bilhões de transistores e 5 nanômetros de tamanho (25% mais do que o M1), aprimora a economia de energia e capacidade de processamento da máquina, aumentando sua potência.

Segundo a Apple, o novo chip tem CPU 18% mais rápida e processamento gráfico 35% mais potente do que o M1 - além disso, ele usa 25% da energia de rivais com o mesmo número de núcleos em CPU. A CPU conta com 4 núcleos de performance e 4 núcleos de eficiência - já a GPU pode chegar a 10 núcleos. O chip tem suporte à memória integrada de até 24 GB.

MacBook Pro

O MacBook Pro também ganha o novo M2, mas somente os modelos com TouchBar (a barra sensível ao toque no topo do teclado) e tela de 13 polegadas. No Brasil, os preços variam de R$ 14,5 mil a R$ 26,5 mil, a depender da configuração escolhida.

O MacBook Pro de 2021, cujo novo design abandonou o TouchBar e apostou na tela com franja, ainda utiliza o chip M1 Pro, que, diz a Apple, é mais potente que o M2.