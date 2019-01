Apple Novo protocolo USB-C poderá deixar celulares mais seguros

Smartphones com entrada USB-C poderão ficar mais seguros contra vazamento de dados, contaminações por malware e carregadores piratas. O USB Implementers Forum (USB-IF), grupo que determina os padrões da tecnologia, publicou um novo protocolo de segurança que identifica no momento da conexão a autenticidade de cabos, carregadores e dispositivos.

Com ele fabricantes de peças e acessórios poderão registrar as especificações de seus produtos, que serão identificadas pelos celulares também participantes do programa. Assim, os celulares poderão rejeitar ou aceitar a conexão com os acessórios baseados nessas especificações.

Por exemplo, um celular poderá aceitar transmitir e receber dados de um pendrive apenas se ele atender certas características de segurança. O mesmo valerá para carregadores: o celular poderá receber energia apenas se o acessório atender características específicas. Empresas poderão determinar que os telefones de seus funcionários só transmitam dados para acessórios de armazenamento que apresentem a certificação.

O programa, porém, não é obrigatório - os fabricantes podem aderir voluntariamente. Mas ele servirá de guia para empresas e fabricantes, acredita o USB-IF. Para fazer o registro e a autenticação, o USB-IF terá ajuda da empresa de certificação digital DigiCert. Disse ela: "A autenticação do USB-C dá aos fabricantes a oportunidade de usar certificados que permitem os sistemas hospedeiros a confirmar a autenticidade de um dispositivo ou carregador USB".