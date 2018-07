AFP

Entre os anúncios da fabricante sul-coreana LG durante o Mobile World Congress, principal congresso de mobilidade do mundo, o mais inusitado foi um pequeno robô em formato de bola. Bastante parecido com o robô BB-8, do filme Star Wars: O Despertar da Força, o Rolling Bot promete cuidar da residência das pessoas, vigiar suas casas e até os animais de estimação.

Segundo a empresa, o robô se conecta ao smartphone G5, anunciado pela empresa no evento, e realiza uma série de funções independentes, como vigiar a casa e até mesmo o animal de estimação da família. A conexão acontece por meio de redes Wi-Fi, de acordo com a companhia sul-coreana. As imagens captadas pelo robô, por uma câmera de 8 megapixels, são enviadas diretamente para o aparelho.

A empresa não informou se o robô irá funcionar, futuramente, com outros smartphones. Entretanto, se a empresa seguir a lógica dos módulos — que foram apresentados junto com o aparelho de vigilância —, ele deverá ficar restrito ao G5. Ainda não há previsão de lançamento, nem preço anunciado. No vídeo abaixo, é possível ver o pequeno robô em funcionamento: