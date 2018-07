Reuters A Asus começa a vender o ZenFone AR nos Estados Unidos.

As grandes empresas de tecnologia estão se preparando para anunciar seus novos produtos na CES, evento de tecnologia que começa nesta terça-feira, 3, em Las Vegas. A fabricante Asus, no entanto, teve um de seus principais lançamentos revelado antes da hora, acidentalmente, pela fabricante de chips Qualcomm. A empresa revelou que o próximo ZenFone AR terá suporte para realidade aumentada, se tornando o segundo celular a contar com a tecnologia Google Tango.

De acordo com informações divulgadas no blog oficial da Qualcomm nesta segunda-feira, 2, o próximo celular da Asus seguirá os passos do Lenovo Phab 2 Pro, o primeiro celular com o Google Tango — tecnologia desenvolvida pelo Google que, por conta de uma câmera poderosa, mapeia o mundo ao redor e permite diversas aplicações em realidade aumentada.

Segundo informações, o ZenFone AR contará com um processador Snapdragon 821 — o mesmo usado para o Google Pixel. Também contará com a plataforma de realidade virtual Google Daydream, se tornando o primeiro celular a combinar Daydream com o Tango.

Mais informações serão divulgadas apenas durante a CES, que contará com um painel de apresentações da Asus na quarta-feira, 4.