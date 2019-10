Evan Blass/Twitter O celular dobrável da Motorola deve custar US$ 1,5 mil quando for lançado, segundo o Wall Street Journal

Novos vazamentos nesta quinta, 31, revelam mais detalhes sobre o smartphone dobrável da Motorola, que deve ser lançado no dia 13 de novembro. De acordo com imagens vazadas pelo jornalista Evan Blass, conhecido por antecipar novidades de fabricantes de celular, e pelo site Mobielkopen, o celular realmente terá design parecido com o V3, aparelho que foi febre entre os brasileiros na década passada.

As fotos mostram um botão frontal, que possivelmente será usado para liberar a trava do celular ou como botão inicial. A segunda tela do aparelho provavelmente mostrará a hora, a data e ícones de notificação.

O site Mobielkopen afirmou que o celular dobrável da Motorola deve ter um processador Snapdragon 710 SoC da Qualcomm e uma tela OLED de 6,2 polegadas.

Em abril, o Wall Street Journal afirmou que o dispositivo deve custar US$ 1,5 mil quando for lançado.

De acordo com as imagens vazadas anteriormente, ao contrário dos telefones dobráveis das rivais Samsung e Huawei, o smartphone da Motorola parece dobrar na vertical, e não na horizontal.