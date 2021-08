David Paul Morris/Bloomberg Apple Watch Series 7 deve trazer formato quadrangular

Primeiro, vem no próximo mês de setembro a nova geração de iPhone, que, neste ano, pode se chamar iPhone 13. Mas há também o novo Apple Watch, iPad e AirPods, segundo apontam os rumores e vazamentos dos analistas de mercado. Não se sabe se esses produtos serão revelados junto com os novos smartphones da Apple ou em eventos separados, que podem acontecer no mesmo mês ou em outubro.

Apesar dessa incerteza, já há detalhes sobre os novos produtos, que podem ganhar uma repaginação depois de anos sem grandes novidades.

Leia abaixo os principais rumores.

Apple Watch Series 7

O Apple Watch Series 7, como pode ser chamado o próximo modelo do relógio inteligente da Apple, deve ganhar uma repaginação no visual. Segundo a agência de notícias Bloomberg, o smartwatch deve ter formato quadrangular, e não mais redondo.

A mudança pode parecer pequena, mas se trata da primeira mudança de design desde o primeiro modelo, lançado em 2014 — e é uma forma de combinar com o iPhone 12, que trouxe a mesma mudança de formato no ano passado. Até então, o Apple Watch só havia crescido em tamanho de tela, saindo de 38 mm para 40 mm e 42 mm para 44 mm.

Não está claro se, com a mudança de design, pulseiras de relógios antigos poderão se encaixar ao novo Apple Watch.

Para esta edição, não se fala em novos sensores, algo que tem se tornado esperado por consumidores todo ano. Enquanto isso, concorrentes ganham terreno, como a Samsung com o Galaxy Watch 4, que mede o índice de gordura corporal do usuário.

AirPods 3

Apresentados em 2016 e criando uma nova categoria de produto (de fones de ouvido sem fio e com estojo de carregamento), os fones de ouvido AirPods também podem ganhar novo visual, desta vez inspirados no AirPods Pro, a versão topo de linha do produto. Ao contrário deste, porém, não deve haver cancelamento ativo de ruído, o que pode tornar o fone mais acessível.

iPad mini 6

Novos modelos do iPad costumam ser apresentados em outubro, geralmente em evento separado.

A Bloomberg informa que será lançado um novo iPad mini com novo design e tela infinita (similar ao iPad Air e iPad Pro) — não se sabe se o tablet menor da Apple virá com Touch ID ou Face ID. O dispositivo deve ganhar processador de última geração e entrada magnética para acessórios, como teclados. O iPad mini não ganha uma atualização desde XXXX.

A agência de notícias também informa que o iPad de baixo custo da empresa (nomeado apenas como "iPad") deve chegar nas lojas nos próximos meses, em sua nona geração. O tablet mira o público universitário e escolar, por isso não deve trazer tantas novidades.

MacBook Pro

Os novos notebooks da Apple costumam sair ser revelados junto com o iPad — tanto que, neste ano, o novo iMac foi revelado com o novo iPad Pro, que ganhou o mesmo processador da empresa, o chip M1.

Para o segundo semestre, rumores apontam que a Apple deve atualizar a linha de MacBook Pro com o novo chip fabricado pela empresa, continuando a tendência de abandonar os processadores da Intel. Segundo a Bloomberg, o chip deve ser chamado de M1X e será adotado nos notebooks com telas de 14 polegadas e 16 polegadas.

O analista Ming-Chi Kuo, conhecido por conseguir vazamentos exclusivos, diz que existe a possibilidade de esses computadores ganharam tela miniLED, como já acontece nos novos iPad Pro e iMac.

Mac Mini

Apesar de, no ano passado, ter recebido o chip M1, o Mac Mini, computador portátil que precisa ser conectado a um monitor externo, deve ganhar nos próximos meses o chip M1X, informa a Bloomberg. Também de acordo com a agência, o aparelho deverá trazer mais portas de entrada, permitindo que mais cabos sejam conectados.