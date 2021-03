Apple/Divulgação iPad Pro é o modelo topo de linha da família de tablets da Apple

A Apple planeja atualizar a maior parte da família de iPads em abril, informou a Bloomberg na quarta-feira 17. De acordo com o veículo, o iPad Pro, o iPad básico e o defasado iPad mini devem ter novidades anunciadas no próximo mês. A exceção é o iPad Air, que foi turbinado com tela infinita e leitor biométrico em outubro do ano passado e deve continuar intacto.

Os novos iPads Pros, atualizados pela última vez em março de 2020, deverão manter o mesmo design, mas receberão um novo processador, que com potência equivalente ao veloz M1, lançado no ano passado para substituir os chips Intel na família de Macs. O modelo maior do iPad Pro, de 12,9 polegadas, deve receber tela de mini LED, que oferece maior contraste nas imagens e tem menor possibilidade de burn-in, como pode acontecer com a tecnologia OLED ao deixar a tela ligada por muito tempo, quando os pixels queimam.

A Bloomberg informa que os novos iPads Pros podem receber uma porta de entrada Thunderbolt, desenhada pela Apple para ser mais rápida na transmissão de dados do que o USB-C que se vê na linha hoje. Atualmente, apenas os Macs têm entrada Thunderbolt para se conectar a monitores externos, discos rígidos e outros aparelhos periféricos.

Além do modelo topo de linha, a Apple planeja atualizar os defasados iPads minis, que não recebem novidades desde 2019. O plano da fabricante americana é aumentar o tamanho das telas da sua menor linha de tablets, que hoje mede 7,9 polegadas. Já os iPads básicos devem ficar mais leves e finos, diz a Bloomberg, que conversou com fontes familiarizadas com o assunto.