Apple iPad também é novidade no evento da Apple

Em evento nesta terça-feira, 14, a Apple apresentou dois novos modelos de iPad. Os anúncios foram uma surpresa: analistas esperavam que os aparelhos seriam lançados apenas em outubro.

A empresa revelou a nova geração do iPad "básico". Ele levará o chip A13, chip de 2019. Com TouchID, o novo iPad traz apenas uma única câmera traseira e uma câmera de selfie, de 12 MP. O tablet também traz o recurso de Center Stage, anunciado na última WWDC em que o software do dispositivo usa visão espacial para acompanhar o movimento de quem está na tela.

O novo iPad traz True Tone, em que as cores se ajustam à luz ambiente, com cores mais quentes para ambientes de pouca luminosidade. O tablet traz compatibilidade com Apple Pencil. Nos EUA, custará US$ 330 com armazenamento de 64 GB e poderá ser encomendado nos EUA a partir da semana que vem nas cores cinza espacial e prateado.

A Apple também mostrou a 11ª versão do iPad mini - a última vez que ele havia sido atualizado era em 2019. Ele traz tela infinita, touch ID na lateral, uma única câmera na lateral. Ele ganhou também pela primeira vez um conector USB-C, um pedido antigo de fãs da marca. Assim como no iPad Air, iPad mini recebe Touch ID no botão de desbloquear. A câmera traseira é de 12 MP, tem lente ultra-angular e tem abertura de 1.8. O chip também é o A13 Bionic.

O iPad mini começa a ser vendido por US$ 500 nos EUA, com expectativa de chegar na semana que vem às lojas.