Os novos iPhones da Apple, o XR, XS e XS Max, chegaram às lojas brasileiras nesta sexta-feira, 9. Ao contrário do que se costuma ver em outros países, não houve grandes filas nem compradores que viajaram longas distâncias para comprar o aparelho na loja da Apple no Shopping Morumbi em São Paulo. Há uma justificativa plausível para o movimento fraco: o alto preço dos aparelhos, que varia entre R$ 5,2 mil e R$ 10 mil, bem acima da concorrência – o Galaxy Note 9, topo de linha da Samsung, por exemplo, chegou ao mercado brasileiro por entre R$ 5,5 mil e R$ 6,5 mil.

Nos minutos antes de abrir a porta da loja da Apple no Shopping Morumbi, tinham apenas cinco pessoas na fila – ao mesmo tempo, outra loja do shopping teve que distribuir senhas para as dezenas de clientes que estavam em uma fila para comprar o novo tênis da Adidas em parceria com o rapper americano Kanye West.

O primeiro da fila da Apple garantiu o seu lugar saindo de sua casa em São Paulo e chegando no shopping apenas vinte minutos antes de abrirem as lojas. Médico de 32 anos, Marco Carvalho disse ao Estado que pretendia parcelar em cinco vezes o iPhone XS Max, de 256 GB. “ Uso iPhone desde a sexta versão e troco sempre de aparelho”, afirmou. Ele diz que usa o muito o celular para o trabalho, para conversar com o hospital e tirar fotos de pacientes com doença genética para bancos de dados.

Marco defende a Apple pela qualidade e durabilidade dos aparelhos. Na casa dele, há Apple por toda a parte: MacBook, Apple TV, Apple Watch e a rede Airport. “Cheguei a usar Android antigamente, eu até gostava, mas mudei para iPhone pela compatibilidade com os outros aparelhos”.

Apesar de ter comprado o iPhone XS Max, o médico ficou descontente com o preço. “Geralmente eu compro nos Estados Unidos", disse. "Se no ano que vem for mais caro no Brasil, não vai ter como comprar aqui."

Já o empresário Ricardo Oliveira, de 49 anos, levou o iPhone XS Max graças a um crédito da Claro para troca de aparelhos, que deu um bom desconto no preço final – todo ano ele usa o benefício para trocar de celular.

Dono de um site de e-commerce e três salões de cabeleireiro, Oliveira é cliente da Apple desde o primeiro iPhone. “Uso muito para trabalho, mando muito e-mail e a empresa usa alguns softwares específicos”, diz Oliveira. Para ele, o maior problema do Android é não conseguir atualizar o sistema de forma fácil para a versão mais atual.

“O preço foi abusado, mas acho que a culpa não é da Apple. Pelo telefone em si, pelo material, vale a pena, dura bem mais, quase não dá problema e quando dá é fácil de resolver na assistência”, disse Oliveira.

LEO MARTINS/ESTADAO O empresário Ricardo Oliveira, de 49 anos, levou o iPhone XS Max graças a um crédito da Claro para troca de aparelhos

Novas versões. Os lançamentos deste ano da Apple foram o iPhone XS, o XS Max e o XR Os dois primeiros são o topo de linha e custam cerca de R$ 7,3 mil e R$ 10 mil, variando de acordo com as opções de armazenamento de 64GB, 256GB e 512GB.

O iPhone XR é o mais barato, custa R$ 5,2 mil, por isso economiza em alguns elementos do hardware quando comparado aos irmãos XS e ao XS Max. A tela ignora o Oled e mantém-se fiel ao LCD, tecnologia mais antiga e com custo de produção mais baixo. A resolução também é mais baixa: 1.792 x 828 pixels, contra 2.436 x 1.125 pixels do XS e 2.688 x 1.242 do XS Max. Dessa maneira, o iPhone XR não exibe conteúdo em Full HD, o que não é muito comum nos telefones atuais.

Os dispositivos são à prova d'água – os modelos topo de linha têm um recurso mais avançado nesse sentido – e contam com o Face ID, sistema de reconhecimento facial lançado pela empresa no ano passado, com o iPhone X.

Os celulares também contam com um novo chip de processamento, o A12 Bionic, que traz núcleos dedicados para processamento computacional, gráfico e de redes neurais – segundo a Apple, ele é capaz de processar 5 trilhões de operações por minuto, enquanto seu antecessor, o A11 Bionic, presente no iPhone X, processava 600 bilhões de operações por minuto.

Veja as principais novidades do iPhone XS, novo celular da Apple











Foto: NYT Nesta quarta-feira, 12 de setembro, a Apple anunciou três novos celulares em evento na sua sede na Califórnia. Dois deles são versões de alto padrão: o iPhone XS e seu “irmão maior”, o iPhone XS Max. A empresa anunciou também o iPhone XR, uma versão mais “econômica”, que chegará ao mercado americano com o valor de US$ 749. A seguir, confira as principais novidades do iPhone XS. Foto: AP/Marcio Jose Sanchez A tela dos novo iPhones topo de linha da Apple é “infinita”, quase sem bordas, seguindo o design apresentado em 2017 com o iPhone X. A tela dos iPhones XS e XS Max são feitas de OLED e têm, respectivamente, 5,8 polegadas e 6,5 polegadas. Foto: Jim Wilson/NYT A parte técnica das câmeras não mudaram muito. No lado traseiro, o iPhone XS e XS duas lentes de 12 MP (uma teleobjetiva e uma grande angular). Na frente, uma câmera de 7 MP, que funciona combinada ao sistema de reconhecimento facial do aparelho. Além disso, um novo chip de processamento, o A12 Bionic, permite que as fotografias sejam as melhores possíveis. Esse sistema é capaz de captar diversos frames para reunir os melhores elementos em uma única fotografia, e também alterar a profundidade de campo de cada imagem depois da foto ser tirada Foto: Jim Wilson/NYT A Apple anunciou que o iPhone XS e o XS Max terão um novo chip de processamento, o A12 Bionic, que melhora o desempenho do aparelho. Segundo a empresa, ele é capaz de processar 5 trilhões de operações por minuto, enquanto seu antecessor, o A11 Bionic, presente no iPhone X, processava 600 bilhões de operações por minuto. Foto: Reuters/Stephen Lam A bateria dos dois celulares evoluíram em relação à última versão do iPhone: o XS promete 30 minutos a mais de bateria, enquanto o XS Max promete um adicional de uma hora e meia. Foto: Justin Sullivan/AFP A versão do sistema operacional dos dois aparelhos é o iOS 12, anunciada no evento WWDC 2018, que aconteceu em junho. Entre outros recursos, o sistema vem equipado com ferramentas que pretendem melhorar bem-estar de usuários, como funções que permitem omitir notificações na tela do iPhone quando ele estiver em modo “não perturbe”. Foto: Reuters/Stephen Lam Os dois celulares estarão disponíveis na cor ouro, prata e cinza espacial Foto: AP/Marcio Jose Sanchez A pré-venda dos dois aparelhos começa nesta sexta-feira, 14. Eles chegam às lojas dos Estados Unidos no dia 21 de setembro. Ainda não há data prevista para a chegada ao Brasil. Foto: AP/Marcio Jose Sanchez O iPhone XS e o XS Max custarão respectivamente a partir de US$ 1 mil e US$ 1,1 mil – os preços podem chegar a US$ 1.350, no caso do iPhone XS, ou US$ 1.450, para o iPhone XS Max, dependendo da opção de armazenamento. São três tamanhos disponíveis: 64GB, 256GB e 512GB.

*É estagiária, sob supervisão do editor Bruno Capelas