Os novos iPhones 6s e 6s Plus chegaram às lojas nesta sexta-feira, com dezenas de pessoas – e um robô – fazendo fila em Sydney para dar a partida em um ciclo de vendas global que será examinado em busca de sinais sobre quantos produtos a companhia vai conseguir vender.

Analistas esperam um recorde de 12 milhões a 13 milhões de unidades do iPhone vendidas no primeiro final de semana, acima dos mais de 10 milhões no ano passado quando o lançamento do iPhone 6 foi adiado na China, o maior mercado mundial de smartphones.

Entre os primeiros a retirar o novo iPhone 6s em uma Sydney fria e chuvosa, estava o robô de telepresença Lucy, operado pela executiva de marketing Lucy Kelly.

“Eu obviamente tenho meu trabalho e outras coisas para fazer e não posso passar dois dias numa fila, então meu chefe sugeriu que eu pegasse um dos robôs e o utilizasse para ficar no meu lugar”, disse ela via um iPad acoplado ao robô com rodas.

Fãs ao redor do mundo acamparam por dias antes do lançamento, e a Apple disse que as pré-encomendas sugerem que as vendas estão no ritmo de superar a performance do primeiro final de semana de vendas do ano passado.

As vendas de iPhones corresponderam a quase dois terços das receitas da companhia no último trimestre. Lançado em 2007, é o dispositivo mais vendido da Apple até hoje.

