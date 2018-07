Washington Post O novo iPhone X, quase sem bordas; com novos aparelhos, Samsung e Apple querem atrair clientes de alta renda

Na semana passada, as definições de “smartphone caro” foram atualizadas: ao lançar o novo iPhone X, modelo comemorativo de 10 anos da linha, a Apple alcançou um patamar nunca antes visto na indústria de tecnologia, ao cobrar US$ 1 mil por um celular. A sul-coreana Samsung, principal rival da empresa do iPhone neste mercado, já havia flertado com esse nível ao fixar o valor do Galaxy Note 8, seu mais recente modelo de alto padrão, em US$ 930 nos Estados Unidos.

Juntos, esses dois dispositivos parecem abrir caminho para uma nova categoria no mercado, a “super premium”, com smartphones que podem chegar às lojas do Brasil em torno de R$ 5 mil. Para analistas ouvidos pela reportagem do Estado, esta nova categoria vai além de só exibir recursos cada vez mais robustos e, de certa forma, quer cativar os amantes do luxo.

Há espaço para isso. Mesmo no Brasil, onde pagar o equivalente a US$ 1 mil por um smartphone não é algo exatamente novo. Desde 2010, quando o iPhone 4 chegou às lojas do País por R$ 1,7 mil – e o dólar na época era negociado na casa de R$ 1,70 –, tem sido assim.

Veja como o novo iPhone se sai contra seus principais rivais











Foto: Jim Wilson/The New York Times Nesta terça-feira, 12, a Apple lançou os novos iPhone 8 e 8 Plus. Além deles, como era esperado, a empresa mostrou o novo iPhone X, que promete revolucionar o mercado de smartphones. Veja como os novos iPhones se saem na comparação com os principais concorrentes do mercado. Foto: REUTERS/Stephen Lam O primeiro aparelho apresentado foi o iPhone 8. A principal novidade é que o dispositivo, assim como sua versão Plus, possui design em alumínio revestido com vidro. Ele possui tela HD Display de 4,7 polegadas, carregamento sem fio e o novo processador A11, que tem seis núcleos — dois dedicados a performance e quatro dedicados a alta eficiência. Sua câmera ganhou sensores melhores, mas continua com uma única lente de 12 MP na traseira. A Apple promete que o dispositivo é o melhor aparelho já feito para vídeo, já que faz gravações a 60 fps com resolução 4K (Ultra HD). O iPhone 8 será vendido em dois tamanhos: 64 GB e 256 GB, a partir de US$ 699. Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez O iPhone Plus traz as mesmas características de design do iPhone 8. A principal diferença está na sua tela, que tem 5,5”. A câmera traseira também repete o diferencial do 7 Plus, com duas lentes de 12 megapixels. O dispositivo também possui o processador A11 e está com as câmeras preparadas para realidade aumentada. Ele será lançado em versões de 64 GB e 256 GB, a partir de US$ 799. A pré-venda começa em 15 de setembro e os dois aparelhos começarão a ser vendidos no dia 22. Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez O novo iPhone X, lançado para celebrar os dez anos de iPhone, tem tela de 5,8 polegadas, um pouco maior que a do iPhone 8 Plus, mas traz um design arredondado quase sem bordas. Além disso, o botão Home, que permite voltar para a tela inicial do dispositivo, desapareceu no novo modelo. A tela e a traseira são recobertas com vidro ultra resistente, e este é o primeiro aparelho da marca a vir com telas OLED. Na parte interna, o smartphone traz o processador A10 Bionic, com dois núcleos de processador e uma nova tecnologia de aprendizado de máquina embutida no chip (neural engine). O usuário poderá desbloquear o aparelho somente ao olhar para a tela, mesmo no escuro. O smartphone chega com a nova versão do sistema operacional iOS 11 e será vendido nas cores preto e cinza. O iPhone X vai custar US$ 999. Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji O Galaxy S8, lançado em março deste ano, é o principal concorrente do novo iPhone 8. Sua tela é Super Amoled e tem 5,8 polegadas. Assim como o iPhone 8, o S8 possui uma única câmera traseira de 12 MP e câmera frontal de 5MP. Seu processador é um Exynos de oito núcleos e sua memória RAM é de 4GB. Quanto ao preço, o S8 saiu nos EUA por US$ 840 (US$ 160 a menos que o iPhone X) e chegou ao Brasil por R$4 mil. Foto: AP/Richard Drew O Galaxy Note 8 vem com uma tela “infinita” Super Amoled de 6,3 polegadas e resolução Quad HD. O Note é o primeiro aparelho da Samsung a vir com câmera dupla traseira — cada uma com 12 megapixels. A Apple já tinha implementado a tecnologia no iPhone 7 Plus e manteve no novo iPhone 8 Plus. A câmera frontal do Note possui resolução de 8MP, contra 7MP do iPhone 8 Plus. O Note 8 possui bateria de 3.300 mAh, processador de 2,3 GHz com oito núcleos e vem com 6GB de memória RAM. Nos Estados Unidos, é vendido a partir de US$ 930. Foto: REUTERS/Beck Diefenbach O smartphone do Google possui uma tela Amoled menor que a do novo iPhone X, com 5,5 polegadas contra as 5,8” do novo aparelho. Sua câmera não é dupla, mas também traz uma resolução de 12MP na traseira e de 8 na frontal. Seu processador é o Snapdragon 820 e sua memória RAM tem 4GB. O smartphone, que ainda não é vendido no Brasil, custa US$ 650 nos Estados Unidos. Foto: Lenovo Assim como o aparelho do Google, o Moto Z2 Force possui uma tela Amoled de 5,5”. Sua câmera traseira é única e apresenta 12 megapixels de resolução, enquanto a frontal tem 5MP. O dispositivo traz a “tela inquebrável”, que a Lenovo afirma não trincar ou estilhaçar, e os seus módulos. Em compensação, os novos iPhone 8 e X apresentam design feito em vidro ultra resistente, apesar de não ter sido revelado muito sobre a tecnologia ainda. O processador do Moto Z2 Force é o Qualcomm Snapdragon 835 e sua memória RAM é de 6GB. No Estados Unidos, o preço estimado do aparelho varia de US$730 a US$810. Foto: Asus Assim como o Pixel XL e o Moto Z2 Force, o ZenFone 4 Pro da Asus apresenta uma tela Amoled de 5,5 polegadas, menor que a de 5,8” do novo iPhone X. Em relação à câmera, o dispositivo da Asus perde por não ter câmera traseira dupla, mas apresenta uma única de 13 megapixels. Seu processador é o Qualcomm Snapdragon 630 e sua memória RAM é de 6GB. Oficialmente, ainda não se sabe o preço do smartphone, que deve chegar ao Brasil em outubro.

Além disso, mesmo em tempos de crise o mercado de smartphones premium – acima de R$ 3 mil – tem crescido no País. Segundo dados da consultoria IDC Brasil, o segmento chegou a 600 mil unidades no segundo trimestre de 2017, com alta de 41% em relação ao mesmo período de 2016. Para Leonardo Munin, analista da IDC, o brasileiro tem percebido, cada vez mais, a importância de um bom smartphone na sua vida. “O consumidor passa o dia todo ligado ao seu celular, é o principal dispositivo dele”, diz.

Ainda de acordo com a consultoria, de cada US$ 100 gastos com dispositivos de tecnologia (celulares, tablets e PCs) no Brasil, US$ 77 são consumidos em smartphones – em 2010, a liderança era dos PCs, com US$ 50 para cada US$ 100. “Ao comprar um novo dispositivo, o usuário sempre aceita pagar mais caro por um modelo melhor”, diz o analista, acrescentando que aspectos como design e status fazem diferença.

“O iPhone X e o Galaxy Note 8 vão aumentar a barra de preços, permitindo que outros fabricantes também explorem essa faixa”, avalia Tuong Nguyen, analista da consultoria Gartner. “Ao estabelecer a marca de US$ 1 mil, a Apple mostra que tem o poder de atrair consumidores de luxo, diferenciando-os de quem compra um iPhone 8, vendido a US$ 699.”

Mais do mesmo. Um aspecto que chama a atenção, no entanto, é a relação entre preços e a quantidade de inovações oferecidas. Em vez de recursos disruptivos, como traziam nas primeiras gerações, agora os aparelhos ganham inovações incrementais, que melhoram a experiência, mas não são revoluções.

O Galaxy Note 8 tem recursos muito parecidos com os do Galaxy S8, apresentado pela Samsung no início deste ano. No caso do iPhone X, o sistema de reconhecimento facial e a tela quase sem bordas já apareceram em concorrentes.

Se decepcionam em “grandes novidades”, os smartphones “super premium” não deixam a desejar em melhorias no processamento, memória RAM e armazenamento. “É uma evolução que não inova, mas que faz diferença em como o consumidor sente o celular”, explica Munin, da IDC Brasil. “É preciso investir num hardware robusto que seja capaz de processar o vídeo, o game ou a foto.”

Segundo Renato Franzin, professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), esses componentes, sozinhos, não justificam os US$ 300 de diferença entre um iPhone 8 e um iPhone X. Juntos, porém, fazem diferença no custo. A escolha da Apple em utilizar telas de OLED, por exemplo, aumentou o custo do iPhone X. Segundo o analista Ming Chi-Kuo, da consultoria KGI Securities, cada tela custa US$ 125 à Apple – mais que o dobro do preço da tela de outros modelos.

Lacuna. A criação de uma nova categoria é ainda uma oportunidade de diversificação. Maior fabricante de smartphones do mundo, a Samsung já explora isso há algum tempo. No segmento acima de R$ 2 mil, ela tem três linhas de aparelhos diferentes.

Ao apresentar três novos iPhones, sem aposentar linhas anteriores, a Apple criou uma família maior de modelos, vendidos no País entre R$ 2 mil e R$ 5 mil – preço projetado para a chegada do iPhone X ao Brasil. “A Apple expande o poder de escolha do consumidor e se aproxima do mercado intermediário”, diz Frank Gillett, vice-presidente da consultoria Forrester.

Conheça os 8 principais recursos do Galaxy Note 8











Foto: AP Na manhã desta quarta-feira, 23, a Samsung apresentou em Nova York o seu novo smartphone, o Galaxy Note 8. Na galeria a seguir, veja os principais detalhes do aparelho. Foto: AP/Richard Drew O principal destaque do aparelho ficou por conta da câmera traseira, que tem duas lentes. Uma das lentes tem uma objetiva com zoom óptico de 2x, enquanto a outra, angular, é feita para fotos abertas. E as duas lentes têm estabilização óptica – segundo a Samsung, isso representa uma foto melhor mesmo quando você está em movimento. Ambas têm 12 megapixels, enquanto a câmera traseira tem 8 megapixels. Foto: AP Photo/Richard Drew A S Pen, a caneta típica da linha Galaxy Note, também está de volta. Dessa vez, ela ganhou duas funções divertidas: uma te ajuda a fazer gifs animados a partir das suas fotos. A outra é que, a partir de imagens prontas, será possível transformar o celular em um livro de colorir, para acalmar a correria do dia a dia. Foto: AP/Richard Drew O design do Galaxy Note 8 é bastante semelhante ao do Galaxy S8, modelo premium lançado pela Samsung no primeiro semestre. Com tela de 6,3 polegadas, o aparelho tem bordas curvas que dão a impressão de serem "infinitas" – há espaços "sem tela" apenas na parte superior e inferior da frente do smartphone. Foto: Reuters/Brendan McDermid Quatro serão as cores do Galaxy Note 8: além do preto, que se pode ver na tela, também haverá versões cinza, dourado e azul marinho. Foto: Reuters/Brendan McDermid Em relação ao desempenho, o smartphone vem com processador de 2,3 GHz com oito núcleos, memória RAM de 6 GB e opções com 64 GB, 128 GB ou 256 GB de memória para armazenamento -- há opção com entrada de cartão de memória microSD de até 256 GB ou uso de dois chips de operadora. A bateria do smartphone é de longa duração (3.300 mAh) e ele é compatível com carregamento sem fio. O sistema operacional é o Android, do Google, na versão 7.1, com customização da Samsung. Foto: Reuters/Brendan McDermid O Galaxy Note 8 é o primeiro aparelho da linha Note a vir com a Bixby, assistente pessoal da Samsung, lançada no primeiro semestre junto com o Galaxy S8. Nenhuma grande novidade foi revelada para a assistente, que por enquanto está disponível apenas em inglês. Além disso, o Note 8 também terá o DeX, função da Samsung que, com ajuda de um dock especial, monitor e teclado, pode transformar o smatphone em uma estação de trabalho parecida com um computador. Foto: Reuters/Brendan McDermid O smartphone chegará às lojas dos Estados Unidos em 15 de setembro – a previsão é de que o Brasil receba o aparelho em outubro, bem como o resto do mundo. Foto: AP/Richard Drew A Samsung não revelou o preço sugerido do aparelho durante a apresentação. Nos EUA, a operadora T-Mobile anunciou que vai vender o smartphone (na ponta direita) a US$ 930 -- a versão mais básica do S8+ (ao centro), que é bastante parecida, custa US$ 840 por lá e R$ 4,4 mil no Brasil. Já o Galaxy S8 (à esquerda) custa US$ 720 nos EUA; aqui no Brasil, chegou por R$ 4 mil.

Há, no entanto, quem aposte em um tipo diferente de premium, mais acessível. “Nossa estratégia é diferente”, diz Sérgio Buniac, presidente da Motorola para a América Latina. “O consumidor não precisa pagar muito para ter experiências premium.”

No passado, a empresa conquistou sucesso ao vender aparelhos de R$ 700 com 4G. Agora, a tática é oferecer tecnologias como sensor de impressão digital e câmera dupla por menos de R$ 3 mil. A receita tem dado certo no País. Ao lançar o Moto Z, que bate de frente com iPhone e Galaxy, mas é mais barato, a empresa cresceu 59% em unidades vendidas no primeiro semestre de 2017 ante o mesmo período de 2016. A indústria cresceu 17% no mesmo intervalo, segundo a IDC Brasil.