REUTERS/Eddie Keogh Novo smartphone da Nokia virá equipado com a câmera Zeiss

Os próximos smartphones da Nokia ganharam um reforço importante nesta quinta-feira, 6. A HMD Global, companhia que assumiu os direitos de marca da tradicional fabricante finlandesa, anunciou parceria exclusiva com a empresa alemã de lentes Zeiss, que ficará responsável por projetar o hardware e o software das câmeras dos próximos celulares com a marca da Nokia.

Segundo as duas empresas, que já eram parceiras quando os celulares eram fabricados pela própria Nokia, a Zeiss irá ajudar a projetar conexões de lentes dentro dos telefones, assim como desenvolver novos programas e aplicações para aprimorar fotos e imagens. A empresa alemã, no entanto, afirma que não vai realmente fabricar as peças do smartphone, que ficará a cargo da HMD.

"Vamos trabalhar exclusivamente juntos na categoria de smartphones", disse o presidente da HMD, Florian Seiche, a jornalistas em uma conferência de imprensa realizada nesta quinta-feira. "Nós iremos desenvolver mais do que apenas hardware para as câmeras. Nós iremos desenvolver aplicações, conjuntos de lentes. Será toda uma experiência integrada entre câmera e smartphone.”

As empresas, no entanto, não deixaram claro quando a parceria começará a ser vista nos celular da marca. Apenas confirmou que não será na linha de telefones de 2017. "Estamos ocupados no desenvolvimento de nossos celulares e ansiosos para ver esta parceria em futuros smartphones da Nokia", disse Andreas Back, chefe de gerenciamento de marca da Zeiss, na mesma coletiva de imprensa.