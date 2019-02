Reuters Mobile Wolrd Congress é o principal evento de smartphones e vestíveis do mundo

Na próxima segunda-feira, 25, os olhos dos amantes de tecnologia estarão voltados para Barcelona, na Espanha. A cidade é palco da Mobile World Congress (MWC), maior evento de smartphones e vestíveis do mundo, onde boa parte dos novos modelos de celulares do ano é lançada.

A expectativa é que a edição deste ano seja marcada pelas inovações de uma nova fase da indústria. Isso porque, fabricantes devem aproveitar o evento para mostrar seus smartphones dobráveis, modelos compatíveis com a quinta geração da internet (5G) e com câmeras ainda mais potentes.

Dentre os que devem aparecer com novidades está a chinesa Huawei, segunda maior fabricante de smartphones do mundo, perdendo apenas da Samsung. A expectativa é que a empresa mostre o seu primeiro smartphone dobrável com conexão 5G, além de um modelo com quatro câmeras traseiras com lentes profissionais da Leica.

Carro-chefe. A Sony é outra empresa que costuma mostrar suas apostas em Barcelona. Entre os principais modelos que devem ser lançados está o novo Xperia XZ4, que especialistas estimam ter uma tela de 6,5 polegadas e uma câmera tripla na traseira.

Já a LG já anunciou que vai lançar um de seus smartphones no próximo domingo, 24. Apesar de não dizer qual modelo deve ser apresentado, a expectativa é que a fabricante lance seu novo topo de linha, o LG G8, que pode ter a tecnologia de reconhecimento facial e experiências de realidade aumentada. Espera-se ainda que a empresa apresente um modelo compatível a 5G, mas ainda não se sabe se será o LG G8.

A também chinesa Oppo deve apresentar seu smartphone ainda no sábado, 23. Os rumores apontam que a fabricante pode apresentar o Oppo F11 Pro, um modelo com tela infinita, câmera de 48 megapixels excelentes para fotos de pouca luz.

A Xiaomi também promete surpreender: a fabricante pretende mostrar um smartphone totalmente dobrável na feira, mas ainda não sabemos se será um protótipo ou um modelo à venda. Além disso, a companhia deve lançar o Xiaomi Mi 9, seu principal modelo de telefone.

Já a Nokia vai apostar nas câmeras em seu novo Nokia 9 PureView: o modelo deve vir com cinco câmeras na traseira, todos dotados da tecnologia Zeiss. O dispositivo vai rodar com o sistema operacional Android One, uma versão pura do sistema criado pelo Google. A fabricante também deve relançar um dos modelos antigos de celular. No ano passado, o Nokia 8110 "banana fone" e o Nokia 3310, um ano antes 2017, ambos chamaram a atenção de nostálgicos no MWC.

A Microsoft deve trazer o principal destaque entre os vestíveis da feira. A empresa, que está fora do mercado de smartphones, deve lançar novos óculos HoloLens, para suceder o original lançado em 2015. A expectativa é que a Microsoft apresente suas pesquisas em realidade aumentada de alta qualidade.

Sem lançamentos. As rivais Samsung e Apple não devem apresentar aparelhos novos durante a feira. Há alguns anos que a coreana tem optado por deixar de lançar seus smartphones no evento para fazê-lo em um evento próprio, normalmente em data próxima do evento em Barcelona.

A Samsung aproveitou a comemoração dos 10 anos de lançamento de sua linha premium Galaxy, um evento feito em São Francisco na última quarta-feira, 20, para lançar cinco novos aparelhos: o S10, S10+, S10e, S10 5G e um dobrável, o Galaxy Fold.

Veja os principais destaques dos Galaxy S10 que chegarão ao Brasil











Foto: Bruno Capelas/Estadão A Samsung anunciou nesta quarta-feira, 20, três novos modelos da linha Galaxy: o S10e, o S10 e o S10+. Entre eles, diferença de tela, tamanho, preço e especificações na câmera e no armazenamento. Enquanto S10 e S10+ seguem a linha dos últimos lançamentos da empresa, a novidade S10e é visto como uma opção econômica e mais acessível a quem deseja um celular premium. Foto: Bruno Capelas/Estadão A Samsung segue apostando na tela infinita, tecnologia que trouxe ao mercado no Galaxy S8, de 2017. Agora, a diferença é que a câmera frontal aparece em uma "gota" dentro da parte da frente do aparelho, o que dá ao smartphone melhor aproveitamento de tela. Além disso, é a primeira vez que um smartphone da Samsung traz tecnologia HDR 10+, patenteada pela empresa para TVs. O S10e traz tela de 5,8 polegadas; já o S10, de 6,1 polegadas e o S10+, de 6,4 polegadas. E uma manutenção no design: a entrada tradicional para fone de ouvido segue lá, para alívio dos fãs de música. Foto: Bruno Capelas/Estadão Os três aparelhos têm especificações robustas no que diz respeito a armazenamento e memória. O S10e tem opções com 128 GB de armazenamento e 6 GB de memória RAM, ou 256 GB de espaço interno e 8 GB de RAM. Já o S10 tem sempre 8 GB de RAM, com 128 GB ou 512 GB de armazenamento. O S10+, por sua vez, tem opções de 128 GB, 512 GB e 1 TB -- nesta última, a memória RAM é de 12 GB, um valor que se equipara a computadores voltados para jogos. Foto: Bruno Capelas/Estadão Os três aparelhos vão carregar os mesmos chips, que variarão de acordo com os países. Globalmente, os smartphones usarão o Samsung Exynos 9820, chip de última geração da Samsung. Nos EUA, por questões de conectividade, o processador será o Qualcomm Snapdragon 855, anunciado recentemente pela americana Foto: Bruno Capelas/Estadão Uma das principais novidades da linha Samsung Galaxy S10 é o carregamento coletivo -- ou Wireless PowerShare, como a empresa está chamando função. Ela vai permitir que o smartphone sirva como carregador de outros dispositivos por indução -- desde que eles tenham a tecnologia Qi, usada nos celulares da Samsung e também de sua rival Apple. Em termos de bateria, os três aparelhos são robustos: 3.100 mAh para o S10e; 3.400 mAh para o S10 e 4.100 mAh para o S10+. Foto: Bruno Capelas/Estadão Depois de apostar no reconhecimento de íris, a Samsung decidiu trazer de novo o reconhecimento de digital como principal ferramenta de segurança do celular. Agora, porém, ele surge dentro da tela, graças a um sensor de ultrassom, que poderá captar a impressão digital e ainda identificar fraudes -- um papel com a impressão digital ou mesmo uma película de silicone não vão permitir que o smartphone seja liberado. A função está disponível só no S10 e no S10+; no S10e, o leitor de reconhecimento de digitais está na lateral, perto do botão de volume. Foto: Bruno Capelas/Estadão A Samsung há anos tenta se diferenciar no mercado com as câmeras de seus smartphones. Neste ano, a empresa redobrou a aposta -- todos os celulares da linha S10 têm pelo menos três lentes. O S10e traz uma câmera frontal, de 10MP, e duas na traseira -- uma de 16MP, grande angular, e outra angular de 12 MP. Já o S10 adiciona à receita uma terceira lente na traseira, com 12 MP e zoom. O S10+, por sua vez, tem ainda uma segunda lente na parte frontal, de 8MP, voltada a capturar profundidade de campo para melhorar as selfies do usuário. Foto: Bruno Capelas/Estadão Ao todo, sete cores diferentes estarão disponíveis para a linha S10. Quatro delas estarão em todos os celulares: branco, preto, azul e verde. O S10e terá ainda o amarelo, bem chamativo, enquanto o S10+ terá branco e preto cerâmicos, que dá um acabamento bem interessante ao aparelho. Foto: Bruno Capelas/Estadão Nenhum dos três aparelhos têm preço definido por enquanto. Foto: Bruno Capelas/Estadão Os três aparelhos têm pré-venda iniciada no dia 21 de fevereiro e chegarão ao mercado em março, prevê a Samsung. No Brasil, não há datas definidas, mas especula-se que o início das vendas aconteça em meados de março.

Já a Apple não tem o hábito de fazer lançamentos em Barcelona. A criadora do iPhone prefere mostrar seus novos aparelhos em eventos fechados, normalmente organizados em sua sede em Cupertino, na Califórnia. A empresa costuma mostrar novidades em duas datas: em setembro, quando lança modelos de iPhones e de Apple Watch e em outubro, quando costumam lançar iPad e Mac.