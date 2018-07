Reuters iPhone 6S e Apple Watch podem ganhar novas versões nessa semana

Já virou tradição no mundo da tecnologia: em algum momento da primeira metade de setembro, a Apple faz um evento em São Francisco, na Califórnia, e apresenta novidades para a próxima versão do iPhone. O evento, que causa comoção entre os fãs da empresa além de alguns anúncios sobre sistemas operacionais e outros dispositivos – como o relógio inteligente Apple Watch. No ano de 2016 não será diferente: a empresa realiza nesta quarta-feira, 7, o evento que deve marcar o lançamento oficial do iPhone 7.

Para acompanhar o evento e saber de todas as novidades, fique ligado no site do Link – faremos a cobertura ao vivo do evento. Antes disso, no entanto, confira abaixo o que a empresa pode anunciar no evento de amanhã: além do novo iPhone, é bastante possível que a Apple mostre novidades do Apple Watch e do sistema operacional iOS. Já a linha de computadores Mac e o tablet iPad não devem ter novidades por agora – mas nunca se sabe.

iPhone 7

Antes de tudo, o nome: não se sabe exatamente se o dispositivo será mesmo o iPhone 7. Nos últimos anos, no entanto, a Apple tem alternado versões “numeradas” com versões “S” – depois do iPhone 6, em 2014, veio o iPhone 6S no ano passado. Em geral, enquanto a versão numerada costuma trazer mais inovações, a versão S representa apenas melhorias incrementais no aparelho. Agora é a vez de uma versão “numerada”. Ou melhor, de duas: desde 2014, a Apple tem lançado duas versões de seu aparelho anualmente, com telas de 4,7 polegadas e 5,5 polegadas, respectivamente.

O iPhone 7 não deve trazer grandes mudanças de design. Duas mudanças interessantes, porém, podem incluir o fim da entrada para fones de ouvido – que passariam a ser conectados via bluetooth ou por meio de um cabo Lightning – e a alteração do botão Home, que passaria a vibrar em vez de ser clicado (como acontece, por exemplo, em modelos Android). As duas alterações ajudariam o iPhone a ficar mais fino para comportar uma bateria com maior duração.

Rumores também dão conta de que a versão do iPhone com 16 GB de armazenamento está com os dias contados: a partir de 2016, o dispositivo terá apenas versões com 32 GB, 128 GB e 256 GB. Na versão Plus, outra boa novidade é que a câmera traseira poderá ter duas lentes em vez de uma, o que pode permitir que o usuário ajuste o foco depois de fotografar a imagem. É um recurso já usado em aparelhos como o P9, da Huawei, ou o G5, da LG.

Apple Watch

A primeira versão do Apple Watch foi anunciada em 2014, justamente num evento de lançamento do iPhone. Vendido desde março de 2015 nos EUA – e há pouco mais de um ano no País –, o relógio inteligente pode ganhar nesta quarta-feira, 7, uma nova versão. Entre os rumores mais comentados para o Apple Watch 2, está um processador melhor e a inclusão de um sensor de GPS – para ajudar quem gosta de praticar esportes ao ar livre, mas não quer carregar o celular. Muito aguardada pelos usuários, uma versão com compatibilidade com chips 4G deve ficar para o futuro.

iOS

Durante sua conferência de desenvolvedores, a WWDC, a Apple confirmou que estava preparando novos sistemas operacionais para seus dispositivos: iOS 10, macOS Sierra, watchOS 3 e tvOS 10. O iOS 10, utilizado em iPhones e iPads, deverá ter uma série de atualizações, com mudanças nas notificações e na tela de bloqueio. Além disso, novidades nos kits de desenvolvimento para a assistente pessoal Siri e para a versão do sistema para carros vão ajudar os desenvolvedores a criar novidades para as duas áreas. A expectativa para o iOS 10 é que ele seja lançado até o fim do mês.

Macs e iPads

Dificilmente a Apple anunciará novidades sobre suas linhas de computadores e tablets – os Macs e iPads. Normalmente, a empresa faz isso em eventos pouco depois do lançamento do iPhone, em outubro ou novembro. No entanto, há quem aposte que novidades sobre esses dois aparelhos podem surgir, especialmente porque alguns deles não tem novidades na linha de lançamentos há cerca de um ano e meio. A Apple não confirma as informações sobre os lançamentos.