Imagem da suposta tampa traseira do iPhone 6S (à direita, em dourado), ao lado da tampa traseira do iPhone 6 (à esquerda, em cinza), segundo o site Unbox Therapy

Agosto é geralmente um mês de muitas especulações em torno da Apple. É quando começam as esquentar os boatos em torno do lançamento de um novo iPhone, o que há três anos ocorre durante um evento no mês seguinte: setembro.

Esse ano não está sendo diferente. No Vale do Silício especula-se que o próximo lançamento da Apple aconteça entre os dias 7 e 9 setembro, sendo a última a data considerada como mais provável.

Também já estão circulando pela internet fotos e vídeos do suposto novo iPhone 6S – nome que não está confirmado, mas é o mais provável de acordo com a tradição de lançamentos da empresa.

Lewis Hilsenteger, do site canadense Unbox Therapy, responsável por descobrir e divulgar o escândalo “Bendgate“, ao gravar um vídeo mostrando que o iPhone 6 Plus entortava ao ser colocado no bolso da calça, postou hoje um novo vídeo mostrando duas placas traseiras de iPhones lado a lado (veja abaixo, em inglês).

A placa dourada seria do novo iPhone 6S, enquanto a cinza seria do iPhone 6. Ele mediu o tamanho de ambas as placas e descobriu que o novo iPhone deve ser um pouco maior e ter uma tampa traseira mais espessa do que o modelo anterior para prevenir o risco do aparelho entortar.

O iPhone 6S teria 138,26mm x 67,16mm, enquanto o iPhone 6 tem 138,09mm x 66,91mm. Já a espessura da tampa traseira do novo modelo seria maior: 1,9 mm ante 1,14 no modelo anterior.

Hilsetenger é considerado uma fonte confiável sobre a Apple por já ter publicado fotos precisas de aparelhos da Apple que ainda não tinham sido lançados anteriormente. Ele promete em breve publicar vídeos com imagens de outros componentes do iPhone 6S aos quais teve acesso.

Outras revelações

Tampa traseira do novo Iphone 6S, segundo o site especializado 9to5Mac

Em junho, o repórter do site 9to5Mac publicou uma série de fotos da placa de metal que supostamente seria do novo iPhone 6S. As fotos revelaram algumas mudanças no posicionamento dos componentes internos, mas não permitiu a concluir eventuais mudanças na característica do aparelho.

Uma das poucas pistas é que o novo modelo não deve ter câmera com lentes duplas (dual-lens) na parte de traseira do aparelho, como era especulado no mercado, já que o espaço da câmera permance idêntico ao do iPhone 6.

Outros boatos que circulam pela web sobre o novo iPhone é que a Apple abandonará a fabricação de modelos com 16 GB de memória interna e a versão de 32 GB deve tornar-se o modelo mais básico para seus smartphones.

Ming-Chi Ku, principal figura da tailandesa KGI Securities e conhecido por acertar seus palpites na área de tecnologia, aposta que o novo iPhone terá tecnologia Force Touch, herdada do Apple Watch, que possibilitará que o celular identifique diferentes forças empregadas no toque da tela, possibilitando diferentes ações de acordo com a intensidade.

O especialista também diz que a memória RAM deverá ser de 2 GB, o processador deverá ser o chipset A9 e a câmera deverá contar com 12 MP.

Já sobre o visual, Kuo disse que tudo deverá continuar como no iPhone 6. Apenas alertou que a cor Rose Gold – vista nos dispositivos Apple Watch – deverá ficar disponível.

A expectativa é que nas próximas semanas a Apple lance o convite oficial do evento de divulgação do seu novo smartphone.