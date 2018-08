Samsung O Galaxy Note 9 é o novo smartphone da Samsung

Na próxima quinta-feira, 9, a Samsung deve apresentar um novo smartphone – a empresa tem um evento marcado às 12 horas (horário de Brasília) em Nova York, bem na época do ano em que costuma lançar um novo aparelho da linha Galaxy Note. A expectativa é de que seja anunciado o Galaxy Note 9. Embora a empresa não tenha confirmado especificações do aparelho, informações que foram vazadas nos últimos dias já nos permitem ter uma boa ideia de como será o novo smartphone da Samsung.

De acordo com especialistas, o Galaxy Note 9 deve ter poucas novidades em relação ao seu antecessor, o Galaxy Note 8. Se isso acontecer, a empresa segue um exemplo recente: revelado ao mundo em março, o Galaxy S9 também trouxe poucas inovações, seja em especificações ou em design, para o Galaxy S8, lançado em 2017.

Segundo o site The Verge, citando fontes próximas à empresa, o Galaxy Note 9 não deve ser o único aparelho revelado na quinta-feira. Além do smartphone, a sul-coreana também deve mostrar um relógio inteligente, o Galaxy Watch, bem como um carregador sem fio para dispositivos e um alto-falante inteligente munido com o assistente pessoal Bixby. Abaixo, saiba o que esperar do novo celular da Samsung.

Armazenamento. O Galaxy Note 9, segundo rumores, será um celular com grande potencial de armazenamento. Um vídeo publicado previamente pela Samsung dá pistas de que o smartphone terá 512 GB (gigabytes) de armazenamento, com entrada cartão microSD de até 512 GB -- ou seja, se o usuário quiser, ele terá um aparelho de até 1 TB (terabyte) de armazenamento total.

Caneta. Uma das marcas registradas da linha Note é a caneta. Nesse novo aparelho, nela é que estarão algumas das principais novidades. Além do que é obviamente esperado, como melhorias na sensibilidade e na precisão do acessório, rumores apontam que a caneta S-Pen será equipada com conectividade Bluetooth – com a conexão, a caneta poderá funcionar como uma espécie de controle remoto.

Bateria. Um dos pontos mais discutidos quando o assunto é a linha Note da Samsung é a bateria – a marca já viveu uma crise causada pelos registros de explosão da bateria do Galaxy Note 7 em vários países. A expectativa agora é que o Galaxy Note 9 tenha uma bateria de 4.000 mAh (miliAmpère/hora), maior que a bateria de 3.500 mAh do Galaxy Note 7 e que a de 3.300 mAh do Note 8.

Câmera. Como é de se esperar de celulares novos da Samsung, o Note 9 deve trazer novidades na câmera em relação a seu antecessor. Espera-se que o novo celular da marca tenha câmera traseira semelhante a do Galaxy S9+, com lente dupla de 12 megapixels, bem como diversos efeitos.

Processamento. Segundo rumores, o celular terá processador Qualcomm Snapdragon 845 – o mesmo atualmente utlizado pelo Galaxy S9.

Fortnite. Quem gosta de games também pode se animar com o lançamento do Galaxy Note 9: rumores dão conta de que o jogo mais celebrado do momento, Fortnite, chegará ao Android junto com o anúncio do Galaxy Note 9. O evento deve marcar a divulgação de um acordo que teria sido fechado entre a Epic Games e a Samsung – o pacto garantiria a exclusividade do jogo para celulares da fabricante por um período específico.

Preço. A Samsung deve seguir a tendência recente da rival Apple e cobrar mais pelo aparelho: segundo o site Mashable, a expectativa é de que os preços do Galaxy Note 9 comecem em pelo menos US$ 1 mil – valor digno de rivalizar com o iPhone X, lançado pela Apple no ano passado. Em 2017, vale lembrar, o Galaxy Note 8 custava a partir de US$ 930.