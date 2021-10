Tiago Queiroz/Estadão Celular novo nem sempre é sinônimo de que o seu aparelho antigo não tem mais serventia

Depois de comprar um novo smartphone ou tablet, resta a você uma decisão: o que fazer com seu antigo dispositivo? Vender, doar ou reciclar um equipamento que não vai mais ser usado são opções populares, assim como passar um telefone que ainda funciona para um familiar. Mas você tem inúmeras outras maneiras de encontrar outros usos proveitosos de um hardware antigo sem investir muito dinheiro nisso.

Aqui estão algumas ideias de como aproveitar melhor seu dispositivo relegado:

Transforme-o em um reprodutor de mídias

Precisa de uma televisão extra na cozinha ou no home office? Se você contratar uma TV por assinatura ou um serviço de streaming, seu telefone ou tablet antigo pode assumir esse posto. Basta baixar o aplicativo da operadora de TV ou do serviço de streaming (Amazon Prime Video, Disney +, Netflix ou qualquer outro) e fazer login em sua conta. Deixe o dispositivo perto de uma tomada para que ele possa funcionar com energia elétrica enquanto você assiste, já que há boas chances de a bateria de seu dispositivo antigo não estar nas melhores condições.

Da mesma forma, você pode deixar seu telefone antigo em um suporte multifuncional que faz as vezes de alto-falante, mas também carregador e ter um sistema de som na estante para escutar músicas e podcasts. Ou você pode manter o telefone conectado ao carregador e transmitir música para uma caixa de som portátil sem fio por perto via bluetooth. Os suportes multifuncionais elétricos para celulares podem ser encontrados na internet e há uma grande variedade de produtos disponíveis.

E mesmo que precisem permanecer conectados ao carregador, tablets antigos também funcionam como bons leitores de livros digitais ou porta-retratos digitais para exibir uma sequência de imagens.

Controle universal

Eletrodomésticos inteligentes, bibliotecas de música, televisões conectadas à internet — tantas coisas podem ser controladas por aplicativos atualmente, então, que tal converter seu telefone ou tablet antigo em um controle remoto universal? Existe uma grande variedade de aplicativos de controle remoto de terceiros disponíveis, mas muitas empresas de tecnologia (Amazon, Apple, Google, LG, Roku e Samsung, para citar algumas) têm seus próprios programas. Basta dar uma olhada na sua loja de aplicativos para encontrar um software que corresponda ao seu hardware.

E mesmo se você ainda não tiver perdido o minúsculo controle remoto que veio com o set-top do aparelho, o teclado na tela incluído na maioria dos aplicativos facilita na hora de digitar senhas. (A Apple, que costumava ter um aplicativo de controle remoto independente, incorporou o software de controle remoto da Apple TV ao sistema operacional no iOS 12, mas ainda tem um aplicativo de controle remoto iTunes para os usuários de iPhone/iPad terem acesso a suas coleções de músicas no iTunes armazenadas em Macs e PCs).

Divirta-se jogando

Dependendo do processador e do estado da bateria, você pode dar um novo destino ao seu antigo dispositivo usando-o para jogar. Apagar todos os dados antigos para usá-lo dá a você mais espaço para baixar e armazenar novos jogos.

Jogar games antigos em seu velho telefone talvez tenha um apelo nostálgico e é possível encontrar muitos clássicos transformados em apps para celulares na loja de aplicativos. E você não precisa se limitar a jogos autônomos. Serviços de assinatura como o Apple Arcade e o Stadia do Google podem rodar em muitos dispositivos móveis e você pode transmitir seus games (e outros vídeos) para uma tela maior se estiver usando o Google Chromecast no modo de jogos ou o sistema Airplay para espelhar a tela de um dispositivo da Apple na Apple TV.

Se nunca lhe passou pela cabeça usar o touch screen para jogar, considere encaixar botões de controle especiais em seu antigo telefone; os botões direcionais (D-pad) e os thumbsticks dão um toque a mais na hora do game.

Entretenimento e Educação

Se você decidiu que seu filho pode usar um telefone ou tablet de segunda mão para jogos e aplicativos educacionais, tire um tempinho para verificar as configurações antes de entregar o dispositivo a ele e, assim, proteger vocês dois. Primeiro, visite a área de configurações e apague as informações pessoais do antigo dono.

Em seguida, crie uma conta para a criança e configure os controles parentais para o tempo de tela, compras de aplicativos e acesso à internet. Os sistemas operacionais para Amazon, Android, Apple e Samsung incluem configurações de controle parental semelhantes.

Se o telefone ainda tiver uma câmera que funciona (e for capaz de manter a carga por uma hora ou mais), você também pode usá-lo para ensinar os fundamentos da fotografia. Colocar crédito na conta da loja de aplicativos da criança com um vale-presente pré-pago pode ajudar na compreensão de habilidades como o gerenciamento de dinheiro. E se a bateria velha do dispositivo acabar depois de uma hora, você pode dar explicações a respeito de gerenciamento de tempo./TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA