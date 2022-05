Mike Segar/Reuters Apple apresentou óculos de realidade virtual para membros do seu conselho

Os óculos de realidade virtual da Apple estão mais próximos de chegarem aos fãs da marca. Segundo a Bloomberg, oito membros do conselho da companhia foram apresentados ao dispositivo, sinal de que o projeto está em estágio avançado de desenvolvimento.

A apresentação ocorreu na última reunião do conselho, cujos encontros são raros: o evento ocorre apenas quatro vezes ao ano. A reportagem afirma ainda que a Apple turbinou o desenvolvimento do rOS, o sistema operacional dos óculos. Isso seria mais uma indicação de que o aparelho pode ser lançado nos próximos meses.

A ideia original da empresa seria apresentar os óculos na próxima edição da WWDC, o grande evento anual de desenvolvedores da companhia, marcado para o próximo dia 6 de junho - seria a primeira incursão da Apple em numa nova categoria de eletrônicos desde 2015, quando apresentou o Apple Watch.

A Bloomberg, porém, afirma que a Apple encontrou problemas no desenvolvimento do aparelho, entre eles superaquecimento. Dessa maneira, a apresentação deve ocorrer a partir do final desde ano - as vendas teriam início em 2023. A Apple não comentou a reportagem.

Batizado temporariamente de N301, os óculos têm processadores potentes, como os do Mac, e telas de alta resolução.

A entrada da Apple no segmento está atrasada: óculos de realidade virtual e aumentada estão no radar de empresas como Facebook, Google, Microsoft e Samsung. A ideia é ter o dispositivo que vai embalar a adoção do metaverso, conceito que sobrepõe ambientes offline e online de maneira contínua.