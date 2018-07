Reuters

Previsão é de que o Rift chegue às lojas no primeiro trimestre de 2016 Previsão é de que o Rift chegue às lojas no primeiro trimestre de 2016

A realidade virtual está cada vez mais perto de chegar aos consumidores: na última terça-feira, 22, a Oculus enviou aos desenvolvedores a versão final do kit de desenvolvimento (SDK) de seu óculos de realidade virtual, o Oculus Rift. A intenção da empresa é que, com a nova versão do aparelho, os programadores consigam finalizar seus jogos e aplicativos para o lançamento do dispositivo, previsto para o primeiro semestre de 2016.

Leia também:

Câmera de realidade virtual da Nokia custará US$ 60 mil

Microsoft vai lançar versão do HoloLens para desenvolvedores

O projeto do Oculus Rift ganhou força após conseguir arrecadar US$ 2,5 milhões no site de crowdfunding Kickstarter e receber investimentos de empresas de quase US$ 100 milhões. Pouco tempo depois, a companhia foi comprada pelo Facebook por US$ 2 bilhões.

Por enquanto, apenas a Samsung lançou oficialmente seu dispositivo de realidade virtual no mercado. O Gear VR chegou ao mercado brasileiro em novembro pelo preço de R$ 799. O preço do Rift ainda não foi confirmado, mas nos Estados Unidos ele deve sair por pelo menos US$ 350 (cerca de R$ 1.400).