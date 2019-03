Oculus Oculus Rift S vai custar US$ 399 e deve chegar ao mercado no quarto trimestre de 2019

A Oculus, divisão de realidade aumentada do Facebook, anunciou nesta quarta-feira, 20, o lançamento de um novo dispositivo: chamado de Rift S, ele é o sucessor do primeiro aparelho lançado pela empresa, o Rift, de 2016. Com preço de US$ 399, o Rift S será fabricado pela chinesa Lenovo e traz resolução melhorada na comparação com a primeira versão.

Outra novidade é a de que o aparelho não vai precisar de sensores ou câmeras externos para rastrear os movimentos do usuário – essa tarefa será desempenhada por sensores internos colocados nos óculos, em uma funcionalidade chamada Oculus Insight. Por outro lado, o aparelho terá necessidade de estar plugado a um computador para funcionar.

O Rift S ainda não tem data de lançamento prevista, bem como o Quest – óculos de realidade virtual que não precisarão de um dispositivo "parceiro" e custará também US$ 399. Os dois aparelhos chegarão ao mercado com os mesmos sistemas de controles Touch, para as mãos, e um sistema integrado de áudio – bem como uma entrada para fones de ouvido.

Assim, fica a impressão de que a Oculus quer oferecer sistemas de realidade virtual para diferentes públicos.

"É uma opção do usuário se ele quer comprar um PC de alto desempenho ou não", disse Jason Rubin, vice-presidente de parcerias da Oculus, ao site americano The Verge durante coletiva na Game Developers Conference (GDC). "Acredito que os jogadores do Quest serão mais casuais, como os de consoles."