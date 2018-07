REPRODUÇÃO

Após um longo tempo de desenvolvimento e produção, o dispositivo de realidade virtual Oculus Rift teve o início de suas vendas confirmado pelo CEO do Facebook Mark Zuckerberg — e presidente-executivo da empresa responsável pela produção do óculos— em sua página na rede social. De acordo com o executivo, o aparelho poderá ser encontrado nas lojas a partir de março por US$ 599 (equivalente a R$ 2,5 mil).

Segundo Zuckerberg, o Oculus Rift possibilita ao usuário sentir a sensação de estar se transportando para outros cenários e situações, como pilotar um caça em alta velocidade ou estrelar um show. Mais de 100 jogos e outras aplicações de realidade virtual devem ficar disponíveis para compra ainda este ano, logo após o lançamento do dispositivo.

“Eu acredito que a realidade virtual tem o potencial de mudar a nossa forma de viver, trabalhar e se comunicar em vários aspectos”, comentou Zuckerberg, em seu post no Facebook. “Hoje é um importante passo para esse futuro.”

As pré-vendas do dispositivo já começaram em cerca de 20 países, entre eles Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Entretanto, a CEO da Oculus, Palmer Luckey, já disse que o primeiro lote do aparelho se esgotou em cerca de 15 minutos. Os que tiveram a sorte de comprar, irão receber até março. O próximo lote, de acordo com um aviso no site de vendas, será entregue a partir de maio.

Ainda não há informações de quando o aparelho chegará ao Brasil.

Como funciona. Para usar o Oculus Rift, é necessário conectá-lo em um computador com especificações técnicas topo de linha. É necessário ter, no mínimo, um processador Intel Core i5-4590, 8 GB de RAM e placas NVIDIA GTX 970/AMD R9 290 com o sistema operacional Windows 7 SP1 64.

Dadas as especificações, é até possível encontrar o dispositivo sendo vendido nos EUA com um computador compatível por US$ 1,5 mil (o equivalente a R$ 6 mil).