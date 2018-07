REUTERS

por Brian X. Chen

The New York Times

A viagem de Ashlei Temeña com a família para Disneylândia no último feriado de Ação de Graças se transformou em um pesadelo quando a bateria de seu smartphone acabou. Ashlei, técnica de suporte em São Francisco, acabou se separando de sua família e percebeu que não tinha nenhuma maneira de encontrá-la. Em vez de andar nas montanhas russas, ficou procurando os parentes, que finalmente encontrou, quatro horas mais tarde, assistindo aos fogos de artifício. “Foi uma droga. Queria jogar meu celular no chão no final do dia”, disse ela.

Muitos consumidores entendem essa situação. Apesar dos avanços tecnológicos dos celulares, com as suas telas nítidas e claras e chips mais rápidos, o progresso da bateria é lento. Isso fez aumentar o desejo por uma autonomia maior, que hoje está no topo da lista dos fatores considerados pelos consumidores quando compram smartphones, segundo pesquisa de 2014 da empresa IDC.

Então, por que a tecnologia da bateria ainda deixa a desejar? Muitas empresas desenvolvem tecnologia inteligente há anos, inclusive métodos para aumentar a capacidade em dez vezes ou carregadores que tiram a energia do ar. “Acontece que o íon de lítio, tecnologia usada pelas baterias mais populares, é barato e facilmente reproduzível, além de ser seguro e, por isso, continuaremos com ele”, disse em uma entrevista Charlie Quong, executivo da Mophie, fabricante de acessórios de baterias.

“Há muitos investimentos em todas as frentes para melhorar a tecnologia, mas acho que não chegará nada tão cedo ao mercado”, arrematou. Em geral, os íons de lítio melhoram 10% ao ano em termos da quantidade de energia que pode ser armazenada em um determinado espaço, que é, em parte, o motivo pelo qual os consumidores consideram as baterias muito atrasadas em relação a outras técnicas.

Com esse cenário em mente, nos juntamos ao Wirecutter para executar uma série de testes para determinar as melhores e piores práticas de preservação da vida da bateria de smartphones. Para quem ainda quer mais, o site de recomendação de produtos também testou algumas baterias externas.

Seus técnicos fizeram uma série de testes nos novos smartphones Apple e Android, com os sistemas operacionais mais recentes e em ambientes rigidamente controlados. Os resultados podem variar dependendo do modelo do telefone, da operadora, da localização e de outros fatores, mas no geral se mantêm. Aqui estão oito dicas:

1. Use brilho automático de tela

A tela do smartphone consome mais energia do que qualquer outro componente, portanto, a maneira mais fácil para reduzir o consumo da bateria é reduzir o brilho da tela. Em um teste de uma hora, um iPhone 6s usou 54% menos energia da bateria com o brilho da tela no mínimo em comparação com o brilho no máximo. Um Android testado usou 30% a menos.

Mas é difícil usar uma tela escura em ambientes claros, por isso a maioria dos telefones oferece um modo de brilho automático que ajusta a luminosidade da tela com base na luz ambiente. O Wirecutter descobriu que habilitar o brilho automático poupa uma boa quantidade da vida útil da bateria.

2. Bloqueie anúncios sugadores de energia

Ao navegar pela internet, seu smartphone também consome energia quando baixa anúncios de sites. Instalar um bloqueador de anúncios irá estender a vida útil da bateria.

3. Ajuste suas configurações de e-mail

O e-mail pode ter um impacto significativo na vida útil da bateria se você tiver várias contas e receber muitas mensagens. Seu smartphone pode atualizar seu e-mail automaticamente, usando uma tecnologia chamada “push”, que baixa novas mensagens para seu celular no instante em que são enviadas – e que pode ser um devorador de energia porque exige que seu telefone fique constantemente acessando o servidor, então se você recebe um monte de e-mails, há uma boa chance de que seu telefone esteja usando muita energia.

Para economizar a bateria, a maioria dos aparelhos pode ser configurada para procurar (ou “buscar”) e-mails em momentos determinados – digamos, a cada 30 minutos – ou apenas quando você manualmente atualiza seu aplicativo de e-mail.

4. Toque música baixada em vez de streaming

A próxima dica pode ser uma notícia desagradável: hoje, o streaming on-line é a forma mais popular para se ouvir música, com serviços como Spotify, Pandora e Apple Music – mas esse método consome muita bateria. Nos testes do Wirecutter, o streaming de música em uma conexão Wi-Fi durante duas horas consumiu 10% da bateria do iPhone; ouvir as mesmas músicas armazenadas no dispositivo por mais de duas horas consumiu apenas 5%.

Felizmente, serviços de streaming como o Spotify e o Apple Music ainda permitem que você ouça as músicas à moda antiga: armazenando-as no seu dispositivo.

5. Desative o Wi-Fi quando a recepção for ruim

Você deve ter notado que quando está em um lugar sem uma boa cobertura de Wi-Fi ou de celular, a bateria do seu telefone parece se esvair muito mais rapidamente. Isso porque o telefone consome energia buscando um bom sinal e, se esse for muito fraco, tentando conseguir uma conexão melhor.

Para conservar a bateria, desative o Wi-Fi do telefone. O Modo Avião, uma opção que desligará todos os recursos sem fio, é uma solução rápida e fácil em áreas com má recepção.

6. Verifique a lista de uso da bateria

Os consumidores podem obter resultados ainda melhores com um pouco de investigação. Ambos os sistemas Android e iOS fornecem uma maneira simples de ver quais aplicativos estão usando muita energia da bateria. Para iPhones e telefones Android, abra Ajustes/Configurações e no menu Bateria, há uma lista de aplicativos que mais consomem energia.

Fique atento para os aplicativos que estão ativos em segundo plano por longos períodos e que usam muita bateria como, por exemplo, um software de e-mail que gasta muito tempo procurando novas mensagens mesmo quando seu telefone está em repouso, um leitor de notícias que atualiza os artigos ou um aplicativo de fitness que monitora constantemente sua localização.

Se você encontrar algum, desabilite esse tipo de atividade. No iPhone, vá para Ajustes, Geral, e Atualização em 2º Plano e desabilite-a para todos os aplicativos. No Android, vá para Configurações, Uso de Dados, escolha um aplicativo e selecione “Restringir Dados em Segundo Plano”.

7. Desabilite o rastreamento de localização desnecessário

Cuidado com os aplicativos que rastreiam sua localização. O circuito GPS do seu telefone, que determina sua localização geográfica para mapeamento e fitness, consome muita energia. Um programa que monitora sua corrida e sua exata localização sendo executado durante uma hora irá consumir muita bateria.

Se isso acontecer, especialmente em segundo plano, há uma boa chance de que o programa esteja usando GPS, Wi-Fi e sensores do telefone com frequência. Você pode optar por desabilitar os recursos de localização (através da configuração desses serviços do seu telefone, ou alterando as mesmas no próprio aplicativo). No iPhone, você pode fazer isso indo para Privacidade e Serviços de Localização.

No Android, vá para Configurações, Aplicativos, escolha um aplicativo e selecione “Permissões” e, em seguida, desative a de localização.

8. Desligue notificações desnecessárias

A Apple e o Google recomendam desabilitar notificações, que são essencialmente os alertas dos aplicativos, para conservar a vida da bateria. Elas exigem comunicação regular com servidores e cada uma que chega faz seu telefone “acordar” por alguns segundos para exibir uma mensagem e lhe dar a oportunidade de interagir com ela.

No iPhone, abra Ajustes, Notificações, escolha um aplicativo e desabilite as notificações. No Android, vá para o menu de configurações do aplicativo, ou toque por algum tempo na própria notificação e selecione o ícone “i”, que o levará ao menu, onde você pode bloquear todas.

E se tudo mais falhar?

Se você já tentou todas as medidas acima e ainda luta para conseguir passar o dia com o celular ligado, considere comprar uma bateria externa. Esses acessórios – que podem ser uma caixa volumosa com uma bateria interna, ou um conjunto separado de baterias que se conecta ao seu telefone com um cabo – pode fornecer uma quantidade de energia suficiente para algumas horas a mais no final do dia, ou até mesmo carregar totalmente a bateria do seu telefone.

O Wirecutter testou mais de 100 baterias externas por dezenas de horas para escolher as melhores. A preferida para o iPhone 6 e 6s é a Ultra Slim Extended Battery Case da Anker, que tem energia suficiente para carregar inteiramente um iPhone, mais do que dobrando a vida da bateria. Para os iPhones maiores – o 6 Plus e o 6s Plus – o site prefere o Energi Sliding Power Case da Tylt porque seu design com duas peças o torna atraente.

Para celulares Android, uma bateria externa é uma boa opção. O AmazonBasics Portable Power Bank com Microcabo USB 2.000 mAh é o melhor pacote testado, cabe no bolso com o telefone e custa menos de US$ 10. Uma grande bateria para o iPhone é a TravelCard por US$ 29, que é fina o suficiente para caber na carteira, com um cabo conector embutido para carregar seu telefone.

Para que o smartphone funcione durante dias, a escolha é o Anker PowerCore 15600, caso você precise carregar o telefone repetidamente ou manter um tablet e um telefone carregados durante uma semana ocupada. Ele tem poder suficiente para carregar um típico smartphone cinco vezes ou um grande tablet como um iPad Air quase duas vezes – por menos de US$ 40.

Depois do dia estressante na Disneylândia, Ashlei comprou uma bateria externa da Amazon. Ela disse que o pacote carrega totalmente seu telefone seis vezes, mas não é ideal por causa de seu tamanho. Na verdade, preferia que seu iPhone tivesse uma bateria melhor. “Não entendo por que a bateria não consegue acompanhar todos os avanços que existem hoje nos telefones”, disse ela.