As operadoras norte-americanas Sprint, AT&T e Verizon criaram programas para que usuários que desejarem trocar seus celulares Samsung Galaxy Note 7. O celular da sul-coreana, que já passou por um recall global de 2,5 milhões de aparelhos, voltou a apresentar problemas.

Na última quarta-feira, um voo nos Estados Unidos teve de ser evacuado depois que um aparelho que já havia sido rotulado como seguro pela empresa começou a soltar fumaça pouco antes da aeronave levantar voo.

A primeira operadora a anunciar o programa de trocas foi a Sprint: qualquer consumidor que comprou um Galaxy Note 7 poderá trocá-lo por outro aparelho em suas lojas durante a janela de investigação do que aconteceu com o aparelho que soltou fumaça no voo. Na sequência, Verizon e AT&T anunciaram programas semelhantes.

Já a T-Mobile, terceira maior operadora dos Estados Unidos, disse que pretende adotar apenas a política de devolução de produtos de 14 dias, como já pratica com outros aparelhos. Quem comprou o Galaxy Note 7 após o recall, no dia 21 de setembro, por exemplo, já não poderá mais trocar seu aparelho caso seja um usuário da T-Mobile.