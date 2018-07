SÃO PAULO – Dias após o iPhone 6 chegar ao mercado, alguns consumidores começaram a reclamar na internet que o celular entortava muito facilmente. Em um futuro não distante, celulares que “entortam” não serão mais um problema.

É o que indica a Samsung, que no início do mês teve uma patente publicada pelo departamento americano de registros nos EUA de um celular totalmente flexível. A empresa já possui uma linha de televisores (UHD 4K Curved) e celular (Galaxy Round) no mercado com telas curvas – a concorrente LG já chegou neste ano à segunda versão do seu LG G Flex. Mas o que mostra a patente são possibilidades totalmente novas sobre tais eletrônicos.

“A invenção não é apenas sobre uma tela flexível, mas sobre uma estrutura completamente flexível que poderia se dobrar para frente e para trás com relativa facilidade”, escreveu o Patently Mobile, site especializado em patentes de celulares. A patente foi originalmente registrada pela Samsung no segundo trimestre de 2014.

O celular viria com microfone, câmera e teria, na parte traseira, células de bateria ligadas entre si por fios, o que garantia a sua flexibilidade.

Imagem da parte traseira do aparelho (esq.) e da bateria. FOTOS: Reprodução/Patently Mobile Imagem da parte traseira do aparelho (esq.) e da bateria. FOTOS: Reprodução/Patently Mobile

Sobre o tipo de público que poderia se interessar por um celular como este, a patente possui um elemento sugestivo nesse sentido. Isso porque o aparelho possui articulações que se abrem e poderiam se prender à roupa do usuário.

Tal mecanismo, associado à sua flexibilidade, seria ideal para atletas, que poderia fazer suas atividades sem a necessidade de um acessório para carregar o aparelho.

Não há informações sobre se a empresa se dedica atualmente a um smartphone do tipo, mas a existência da patente indica que a flexibilidade usada pela empresa para se destacar, não deve parar nas telas.

Sem sucesso

As vendas do primeiro celular com tela da Samsung foram bem abaixo do esperado e, hoje, o aparelho nem aparece como opção de compra em seu catálogo online.

A empresa é conhecida por sua ampla variação de modelos no mercado. Só em 2014, foram 56 novos celulares lançados. Mas o volume não está compensando a queda nas vendas – e deve resultar na queda de 30% dos modelos.

Em janeiro, a Samsung registrou sua primeira queda no lucro anual, de 23,2% em relação a 2013. Reduzindo os resultados para o setor de celulares, o lucro caiu 64%, batendo o seu quinto trimestre seguido de queda.