Catherine Benson/Reuters - 9/1/2005 Computadores antigos podem ter desempenho otimizado apenas com ajustes de software, sem gastos com novos equipamentos

Com o tempo e o uso constante, é natural que alguns computadores tenham o seu desempenho reduzido. Isso parece ter sido agravado com os quase dois anos de home office - é difícil encontrar um computador que tenha resistido a tantas demandas por espaço para novos programas e tantos arquivos baixados em tão pouco tempo. Mas é possível remediar o desgaste e tomar algumas medidas para ele voltar à velocidade dos velhos tempos.

Documentos poucos acessados, programas desnecessários e apps funcionando em segundo plano estão entre algumas das causas para que a sua máquina esteja lenta. Assim, selecionamos algumas dicas simples que podem ressuscitar computadores Mac e Windows. Veja abaixo.

Exclusão de arquivos

O primeiro passo a se fazer quando o computador está mais lento é verificar se a unidade do sistema não está cheia. Se o seu PC não possuir muito espaço livre, é preciso fazer uma faxina.

No Windows, além da opção mais comum de jogar na lixeira arquivos desnecessários, também é possível utilizar a ferramenta de limpeza de disco, que pode ajudar a reduzir a lentidão do computador.

Para fazer a limpeza, basta ir até a caixa de pesquisa na barra de tarefas e procurar pela palavra “limpeza de disco” - então clique na opção na lista de resultados. Na sequência, selecione a unidade que deseja limpar e selecione “Ok”. Em “Arquivos a serem excluídos”, selecione os tipos de arquivo que deseja excluir e clique em “Ok”.

Se você precisa liberar mais espaço, também pode excluir arquivos do sistema. Para isso, clique em “Limpeza de disco”, selecione “Limpar arquivos do sistema”. Depois selecione os tipos de arquivo que serão excluídos e clique em “OK”.

Claro, a dica para excluir arquivos desnecessários também valem para o Mac. Nas máquinas da Apple, o primeiro passo para remover arquivos, pastas ou outros itens desnecessários é arrastá-los diretamente para o Lixo no Dock ou selecionar o item e pressionar Comando + Apagar. Depois de removidos, é necessário esvaziá-los da lixeira. Você pode fazer isso clicando no ícone do Lixo no Dock e depois no botão “Esvaziar” no canto superior direito da janela do Finder. Ou você pode selecionar o ícone do Finder no Dock, escolher “Finder” e depois clicar em “esvaziar Lixo”.

Além da exclusão, você também tem a opção de usar o recurso de gerenciamento de armazenamento do macOS Sierra ou posterior para garantir mais espaço no armazenamento da sua máquina. Para isso, clique no menu Apple no canto da tela e selecione “Sobre Este Mac”.

Agora selecione a aba “Armazenamento” para acompanhar a quantidade de espaço do seu Mac. Ao clicar no botão “Gerenciar”, você tem a opção de escolher entre “Armazenar no iCloud”, “Otimizar Armazenamento'', com dicas de economia de espaço de fotos, vídeos, filmes e entre outros itens e a opção de "Reduzir Acúmulo”, que faz a revisão de arquivos realmente necessários.

Aplicativos abertos na inicialização

Muitos aplicativos instalados também podem deixar o computador mais lento, principalmente aqueles executados com a inicialização do PC. Para resolver este problema no Windows, busque por “Gerenciador de tarefas” na caixa de pesquisa e clique na seção “Iniciar”, desabilitando aplicativos desnecessários. Cuidado para não desabilitar qualquer coisa relacionada à Microsoft ou qualquer aplicativo sobre o qual você não tenha certeza.

Se você estiver em uma versão mais antiga do Windows, a mesma seção de inicialização pode ser encontrada em Iniciar> Executar. Digite msconfig e, em seguida, vá para a guia de inicialização.

No Mac, você pode desativar o início automático daquilo que não é necessário acessando "Preferências do Sistema", depois em "Usuários e Grupos" e selecionar a seção "Itens de início".Confira tudo que está marcado para iniciar com o sistema e desabilitar o desnecessário.

Aplicativos em segundo plano

Outra função que pode piorar o desempenho da máquina é a execução dos aplicativos em segundo plano. Para resolver, clique no ícone do Windows e busque por “Aplicativos em Segundo Plano”. Uma tela com todos os programas e selecione, na lista, quais deseja desativar.

Aplicativos executados em segundo plano no Mac também demandam mais esforço de recursos do sistema.

O "Monitor de Atividades" mostra em tempo real quais aplicativos estão funcionando, mesmo que não estejam aparecendo na tela. Para acessar o gerenciador, clique no menu "Finder" > "Ir" > "Utilitários" e clique no aplicativo "Monitor de Atividades". Veja o que precisa rodar em segundo plano e remova o que estiver apenas consumindo recurso.

Mantenha seu PC sempre atualizado

Manter o sistema operacional atualizado pode melhorar o desempenho da sua máquina. Novas versões de atualização ajudam com soluções de bug ou erros e apresentam melhorias de estabilidade e menor impacto do consumo de recursos do computador.

A atualização do Windows pode ser feita pelo Windows Update. Basta clicar no menu “Iniciar” e depois em "Configurações". Depois, selecione "Atualização e Segurança" para visualizar as atualizações disponíveis para o sistema e clique em "Verificar se há atualizações" e aguarde a verificação do sistema.

Para atualizar o macOS, acesse "Preferências do Sistema", depois "Atualização de Software" e clique na opção "Manter o Mac atualizado automaticamente".

Sincronização do OneDrive

No Windows, a sincronização do OneDrive também está entre as ferramentas que exigem alto consumo de memória e do disco, que é claro, aumenta a probabilidade do seu PC ficar mais lento. Você pode pausar temporariamente o OneDrive e ver se isso ajuda a melhorar o desempenho do computador.

Para isso, selecione “OneDrive na barra de tarefas, depois em “Ajuda e Configurações”, “Pausar sincronização”. Você também tem a opção de escolher por quanto tempo você quer pausar a sincronização dos arquivos.

Depois que você fez esse passo a passo, basta reiniciar o computador e verificar se os problemas de desempenho melhoraram com a sincronização em pausa.