AP Photo/Jeff Chiu O Google anunciou nesta terça os novos celulares Pixel 4 e Pixel 4 XL

O Google é uma empresa de software, certo? Errado, meu consagrado. Em evento em Nova York, o Google anunciou nesta terça, 15, uma enxurrada de dispositivos, incluindo novos celulares, fones, controles de videogame e caixas conectadas. O principal anúncio ficou para a nova família Pixel 4. São dois novos aparelhos, com 5,7 polegadas (1.080p) e 6,3 polegadas (Quad HD), com preços a partir de US$ 800 para o modelo menor e US$ 900 para o modelo maior. Eles estarão à venda nos EUA a partir de 24 de outubro - não há informações sobre o Brasil. São três cores: preto, branco e laranja.

Uma das novidades do aparelho é um sensor de movimentos, chamado Motion Sense, que permite o telefone ser controlado por gestos - é possível controlar músicas ou receber ligações. Além do sensor, o Google concentrou no próprio aparelho diferentes recursos para o processamento de informações de inteligência artificial (IA), evitando que a informação seja enviada aos servidores da empresa, o que responde à crescente preocupação de privacidade que o uso de IA causa.

Na apresentação, o aparelho demonstrou ter um reconhecimento facial veloz, além de ter o Google Assistant turbinado por modelos linguísticos processados no próprio telefone. Além disso, a empresa revelou um novo app de gravação de voz, que transcreve o áudio em tempo real e permite a busca por termos.

Em termos de hardware, o processador é um Snapdragon 855, topo de linha da Qualcomm e presente em outros telefones do tipo. O armazenamento é de 64 GB e 128 GB e a memória é de 6 GB. A tela de Oled tem taxa de atualização de 90 Hz, o que promete uma experiência mais fluída - a empresa disse ter trabalhado para minimizar o impacto do recurso na bateria.

Mais recursos fotográficos

Além da câmera padrão, o telefone ganhou pela primeira vez uma segunda câmera traseira: uma lente telefoto, que oferece zoom 2x. A câmera traseira tem 16 MP e a frontal 8 MP, mas isso não importa muito na linha de telefones. Conhecido pelos recursos de software para fotos, o aparelho ganhou uma ferramenta de exposição longa para fotos de estrelas e planetas. Há também HDR+, que oferece visão em tempo real de como a foto ficará após a aplicação do software de melhoria de imagem.

A segunda câmera permitirá fotos ao estilo modo retrato, que desfoca o fundo.

Fones de ouvido

A companhia anunciou também seus novos fones conectados, o Pixel Buds. Com ele o usuário poderá acionar o Google Assistant com a voz e deixar o telefone sempre no bolso. A empresa garante que ele terá autonomia de cinco horas em reprodução continua de música, ou 24 horas quando usado com o case que carrega. Com o Bluetooth, ele será capaz de se manter conectado em ambiente externo a uma distância equivalente a um campo de futebol americano, ou três cômodos em ambiente fechado. Ele estará à venda nos EUA na primavera do hemisfério Norte de 2020 (que acontece entre março e junho) por US$ 180 - não há informações sobre o Brasil.

AP Photo/Jeff Chiu Os fones conectados Pixel Buds vão custar a partir de US$ 180 nos EUA

Pixelbook Go

A empresa anunciou um novo Chromebook. Trata-se do Pixelbook Go, um notebook com tela de 13,3 polegadas sensível ao toque, cujo preço vai variar entre US$ 649 e US$ 1,4 mil.

O principal diferencial do computador é a bateria: a empresa afirma que o aparelho é capaz de funcionar durante 12 horas com apenas uma carga de bateria, e um carregamento de 20 minutos pode oferecer duas horas de uso.

O Pixelbook tem memória RAM de 8GB ou 16GB, e tem opções de armazenamento de 64GB, 128GB e 256GB. O aparelho é equipado com a oitava geração do processador Intel Core.

Caixa conectada

O Google também anunciou a nova versão da caixa de som conectada Google Home Mini, que terá um nome diferente: Nest Mini. A principal novidade do aparelho é que ele terá botões para ajuste de volume e pausa – essas opções de controle foram eliminadas da versão anterior porque o recurso acidentalmente gravava áudios.

O Nest Mini chegará ao mercado americano no dia 22 de outubro a partir de US$ 49. Segundo a empresa, o dispositivo também recebeu aprimoramentos de som e de aprendizado de máquina, para permitir que a caixa de som adapte a energia com base no uso.

Foi apresentado também o Nest Wi-Fi, uma caixa conectada que é também um roteador. O pacote, com uma caixa principal e uma assistente para melhoria de sinal, sai por US$ 269.

Stadia ganha data de estreia

A empresa confirmou que o seu serviço de streaming de games estreará nos EUA no dia 19 de novembro - a mensalidade, anunciada em junho, será de US$ 10. O Stadia fará sua estreia nos EUA e outros 13 países - a lista não inclui o Brasil. Pelo valor, o jogador terá acesso maior ao catálogo do serviço, todos em resolução 4K e 60 quadros por segundo - alguns títulos, porém, terão que ser comprados separadamente. Farão parte do menu Mortal Kombat 11, Assassin’s Creed Odyssey, Division 2, Destiny 2 e a trilogia de Tomb Raider.