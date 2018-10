Timothy Clary/AFP Com tela de 12,3 polegadas, dispositivo vai custar pelo menos US$ 599 nos EUA

O Google anunciou nesta terça-feira, 9, em seu evento realizado em sua sede em Nova York, o Pixel Slate, um tablet que pode ser conectado a um teclado, vendido separadamente. O dispositivo será vendido por US$ 599 e deve chegar ao mercado americano até o fim do ano. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.

O teclado do Pixel State custará US$ 199. Ao ser conectado no tablet, o teclado acaba virando também uma capa protetora para a tela.

O Pixel Slate funcionará com o Chrome OS, uma nova versão do sistema otimizadas para as preferências do usuário – ele consegue sugerir aplicativos a partir de algoritmos personalizados. O aparelho é otimizado para que funcione bem tanto com o touch-screen do tablet, tanto com a visão desktop – é ideal para quem quer ter um aparelho para trabalho, mas que seja leve e prático.

A sua tela tem 12,3 polegadas. A câmera da frente e a de trás possuem 8 megapixels – elas foram desenvolvidas para tirarem boas fotos e funcionarem bem em chamadas em vídeo, inclusive para conversas em família.

O preço do Pixel Slate varia de US$ 599 a US$ 1599. O que muda entre os modelos são os processadores, a memória RAM e o armazenamento – a versão mais barata tem 4GB de memória RAM e 32GB de armazenamento, enquanto a mais cara tem 16GB e 256GB, respectivamente.

Aposta. Essa é a segunda tentativa do Google de desenvolver um tablet. A primeira vez que apostou no modelo, com o Pixel C, a ideia de conectar um teclado ao tablet era a mesma. Entretanto, o Pixel C funcionava com o Android, que nunca funcionou muito bem em tablets porque não tinha aplicativos otimizados. O novo Pixel Slate não tem esse problema, já que usa o Chrome OS, sistema que funciona em laptops e suporta aplicativos Android, que funcionam bem com o touch-screen.