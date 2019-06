Carlos Jasso/Reuters Pokémon Go foi o primeiro grande jogo a usar a tecnologia de realidade aumentada no mundo

Criadora do Pokémon GO, a Niantic anunciou que não vai mais atualizar sua versão do jogo para Apple Watch. A última mudança deve acontecer no fim do mês de junho, após essa data, os jogadores não poderão conectar mais seu Apple Watch ao seu aplicativo no iPhone

A empresa anunciou o aplicativo em setembro de 2016, lançando a funcionalidade meses depois. A novidade não permitia aos usuários jogarem o jogo inteiro em seus relógios - eles se conectavam ao telefone e mostravam a distância que precisavam caminhar antes de chocar um ovo, mostrar quantos pontos de experiência haviam ganhado e os alertavam quando um pokémon ou pokéstop estava próximo .

De acordo com a empresa, o aplicativo Watch está sendo desativado porque introduziu o Adventure Sync no ano passado - um recurso que rastreava as etapas de um jogador em segundo plano, algo que o aplicativo Watch fazia. "Os treinadores não terão mais que dividir seu jogo entre dois dispositivos", escreve Niantic.

Na última semana, a Pokémon Company anunciou que está criando um novo dispositivo para monitorar o sono dos jogadores. O aparelho, cujos detalhes ainda não foram divulgados, está sendo construído em parceria com Nintendo. A novidade será útil no novo aplicativo que está sendo construído pelas dyas empresas - o Pokémon Sleep, a ser lançado em 2020.