DIVULGAÇÃO

A Sony lançou nesta segunda-feira, 30, o smartphone Xperia M5 em lojas de varejo de todo o Brasil. Com a justificativa de atender a uma demanda do mercado local, a empresa equipou o novo aparelho com Dual Sim com TV digital HD. Além disso, é possível encontrar a versão para apenas um chip nas lojas da operadora Claro. Segundo a Sony, as duas opções custam R$ 2,6 mil.

O Xperia M5 busca ocupar o espaço dos smartphones intermediários premium. Com um valor semelhante ao Samsung S6 Edge e ao iPhone 6, o novo celular da Sony vem equipado com câmera traseira de 21 MP e frontal de 13 MP — o que representa uma das poucas melhoras do aparelho quando comparado com o antecessor, o M4, que vinha com 13 MP e 5 MP. Além disso, a bateria é preparada para durar por dois dias.

Leia também:

Samsung lança nova linha de smartphones intermediários no Brasil

Motorola lança smartphone com tela ‘inquebrável’

“O foco do Xperia M5 é a câmera, que é sustentada por dois pilares: a bateria e a proteção contra quedas e água que o celular proporciona”, comenta Joe Takata.

O novo celular da fabricante japonesa é equipado com uma borda levemente maior do que a superfície do aparelho. Ao sofrer uma queda, então, o aparelho, que tem Gorila Glass dos dois lados, seria protegido pela borda. Além disso, o celular é á prova de água, podendo ficar submerso por até 30 minutos em uma profundidade de até 1,5 metro.

O aparelho vem com 5″ Full HD e o armazenamento é de 16 GB. Entretanto, é possível expandir a memória com cartão SD para até 200 GB.

O dispositivo também é equipado com TV digital, recurso que é mais visto em aparelhos de entrada e intermediários, como o LG Volt e o Quantum GO. Quando questionado sobre a necessidade de TV em um aparelho intermediário premium, Takata disse que as propostas são diferentes e que atingem públicos distintos. “A TV digital não é um mandatório na escolha do celular, mas é um item que é legal ter”, completa.

No mercado. A Sony realizou o lançamento de outros dois celulares apenas neste semestre: o Xperia Z5, por R$ 4,3 mil, no início de novembro; e o Xperia Z3+, por R$2,1 mil, em agosto. O M5 é, então, a terceira aposta da empresa neste ano, que vê o mercado de smartphones no Brasil com problemas.

Quando questionado sobre o impacto do fim da Lei do Bem e do aumento do dólar, Takata diz que os dois problemas, somados com a inflação alta, afetam o mercado de smartphones. “O fim da isenção impacta o mercado como um todo”, comenta. “Afeta toda a dinâmica, deixando a cadeia produtiva preocupada.”