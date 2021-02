Samsung Para começar o programa, a Porto Seguro e a Samsung estão disponibilizando os modelos Galaxy S21

Com os preços dos celulares lá em cima, opções para facilitar a troca dos aparelhos estão ganhando cada vez mais espaço. Nesta quinta-feira, 18, a Porto Seguro, em conjunto com a Samsung, anuncia o lançamento do plano Tech Fácil, um serviço de assinatura para smartphones com seguro incluso.

Segundo a empresa, a assinatura corresponde, por ano, a cerca de 50% do valor do celular escolhido, que fica alugado para o cliente durante esse período. Após 12 meses do início do plano, o assinante pode renovar o contrato ou então comprar o smartphone que já estava usando por até 40% do valor de lançamento.

O assinante também pode desistir do plano, mas, para isso, terá de pagar 30% das parcelas restantes. “É importante reforçar que não queremos entrar no conceito de venda de aparelhos, nossa intenção é que a pessoa use e sempre vá trocando. É a modalidade do uso descomplicado”, diz Marcos Loução, vice-presidente de Negócios Financeiros e Serviços da Porto Seguro.

Quando o smartphone é devolvido à Porto Seguro, o aparelho é revendido para empresas. “Existem empresas que recebem esses aparelhos, fazem testes, ajustam, trocam o que for e colocam num mercado secundário, às vezes em outro país. Há um mercado que possibilita isso”, diz o executivo.

Para começar o programa, a Porto Seguro e a Samsung estão disponibilizando os modelos Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, todos lançados recentemente pela fabricante sul-coreana — a família de aparelhos custa entre R$ 6 mil e R$ 10,5 mil no Brasil. Além da última geração de celulares, podem ser alugados também os modelos das linhas Galaxy S20 e Galaxy Note 20, revelados no ano passado. Há a possibilidade de expansão do portfólio assim que a Samsung lançar novos smartphones.

Seja qual for o celular escolhido pelo cliente, a assinatura inclui um seguro para smartphone contra danos físicos, roubo, danos elétricos, danos por líquidos e um celular reserva em caso de imprevistos. “O Tech Fácil é uma forma de entregar experiência e comodidade ao consumo de um bem que é importante para todos, proporcionando facilidade, comodidade, segurança e qualidade de atendimento Porto Seguro”, afirma Loução.

Confira abaixo os preços dos celulares da Samsung pelo plano da Porto Seguro:

Galaxy S21 5G*: R$ 209,00;

Galaxy S21+ 5G* (128GB): R$ 259,00;

Galaxy S21+ 5G* (256GB): R$ 279,00;

Galaxy S21 Ultra 5G* (256GB): R$ 369,00;

Galaxy S20 Plus (128GB): R$229,00;

Galaxy S20 Ultra (128GB): R$319,00;

Galaxy Note 20 (256GB): R$ 299,00;

Galaxy Note Ultra (256GB): R$349,00.