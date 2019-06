Giovanna Wol/Estadão Celular terá botão exclusivo para o assistente de voz do Google

A fabricante de eletrônicos brasileira Positivo vai começar a vender no País um celular simples (feature phone, no jargão do setor) equipado com Google Assistant, o assistente de voz do Google. Com teclado alfanumérico e um botão dedicado para o serviço de inteligência artificial da gigante americana, o Positivo P70S chegará ao mercado em julho por R$ 279.

Com o aparelho, a meta das empresas é popularizar o acesso a assistentes de voz, especialmente para um público menos letrado e para quem a interação por voz pode ser mais natural do que a entrada de texto em uma tela.

"Os usuários poderão acessar informações como a tabela do Campeonato Brasileiro só usando a voz", exemplificou Marvin Chow, vice-presidente de marketing do Google, durante o anúncio — a divulgação foi realizada durante o Google for Brasil, evento realizado pela gigante americana em Sâo Paulo na manhã desta quinta-feira, 6. Outro anúncio feito pela empresa foi a chegada ao País do Google Station, seu serviço de Wi-Fi público.

O aparelho vai rodar com KaiOS, um sistema operacional próprio para celulares simples desenvolvido feita pela startup americana de mesmo nome, com apoio da gigante americana. O celular funciona com redes 2G e 3G e também tem suporte a outros aplicativos populares nos smartphones, como WhatsApp e redes sociais.

Jorge Taes Bosch, executivo da área de marketing da Positivo, explica que celulares simples são procurados no Brasil principalmente por usuários que não se adaptaram a smartphones, por pessoas que querem um segundo aparelho para usarem com finalidades de trabalho e por um público que quer se desconectar de smartphones pensando em bem-estar. "Com o Google Assistant, estamos inovando em um segmento que vende 2 milhões de aparelhos por ano no País".

Giovanna Wolf/Estadão O novo celular da Positivo tem um botão dedicado ao Google Assistant

Casa conectada

Além do celular, o Google anunciou outro lançamento em parceria com a Positivo, que completou 30 anos no último mês de maio: uma linha de produtos voltados para a casa conectada, utilizando a tecnologia de Internet das Coisas.

São lâmpadas inteligentes, tomadas conectadas, câmeras de segurança e caixas de som, entre outros dispositivos, que custarão a partir de R$ 99 e chegarão em breve às lojas brasileiras.

O anúncio chega dois meses depois que o Google lançou uma versão do Google Assistant em português para dispositivos da casa conectada, como caixas de som — um modelo da JBL, inclusive, já está à venda no mercado brasileiro. No entanto, vale lembrar que os dispositivos do próprio Google, como o Google Home ou suas variantes, ainda não têm previsão para chegar ao mercado brasileiro.

Em entrevista recente ao Estado, realizada em maio, o vice-presidente de produtos do Google, Mario Queiroz, disse que fatores como impostos e até diferenças no tipo de plugue de tomada dificultam a chegada dos dispositivos por aqui.

