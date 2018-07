DIVULGAÇÃO

A Positivo lançou nesta terça-feira, 1, dois novos produtos da linha de aparelhos celulares: o Positivo One, um smartphone básico de preço acessível; e o Positivo P28, um feature phone para as pessoas que desejam um celular apenas para fazer ligações e receber e enviar mensagens. O preço sugerido é de R$ 429 e R$ 219, respectivamente.

Apesar do smartphone ser uma grande aposta da fabricante, a Positivo foi na contramão do mercado e lançou um feature phone, o P28. Ou seja, um celular com características básicas e que faz o normal: realiza e recebe ligações, além de ter sistema para SMS. Segundo as últimas pesquisas de mercado, o setor de feature phones têm sido responsável por menos de 10% das vendas de celulares no Brasil.

De acordo com a empresa, a razão para lançar um feature phone é que há consumidores que têm esse tipo de aparelho como favorito. “Esta foi a nossa motivação para desenvolvermos o P28, que cumpre as tarefas básicas de um celular convencional”, diz o gerente e Mobilidade da Positivo, Cristiano Carvalho de Freitas.

De acordo com a empresa, o celular vem com uma tela de 2,8 polegadas, teclado anatômico com teclas grandes e uma câmera com flash, que permite tirar fotos e fazer vídeos. Disponível apenas na cor preta, o celular tem 32 MB de RAM e que é expansível até 8 GB via cartão microSD.

O P28, que deverá chegar às lojas até a próxima semana, tem o preço sugerido de R$ 219.

Smartphone. O Positivo One é a aposta da fabricante no mercado de smartphones de baixo custo. Com sistema operacional Android Lollipop, o celular tem uma tela de 4 polegadas, 8 GB de memória interna, câmeras frontal de 1,3 megapixels e traseira de 3,2 MP, 512 MB de RAM, sensores de acelerômetro e de proximidade.

Disponível para até dois chips, o celular tem um preço sugerido de R$ 429 e deverá começar a ser vendido em lojas físicas e virtuais a partir da semana que vem.