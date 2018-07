Reuters

A Apple disse que seu iPad Pro estará disponível para encomendas online nesta quarta-feira, dia 11, e chegará às lojas ainda nesta semana.

O tablet de 12,9 polegadas tem preço inicial de US$ 799 na versão com 32 GB de armazenamento interno, mas poderá passar de US$ 1.000 se o consumidor quiser adquirir um teclado e a caneta Apple Pencil. O produto estará disponível em mais de 40 países, incluindo Estados Unidos, Grã-Bretanha, China e Japão.

As vendas dos iPads têm caído há vários trimestres, enquanto iPhones e outros smartphones de telas grandes atraem mais consumidores. A Apple vendeu 54,86 milhões de iPads no ano encerrado em 26 de setembro – uma queda de 19% em comparação com o ano anterior.

A companhia revelou o iPad Pro em 9 de setembro, esperando rivalizar com o tablet da rival Microsoft Surface Pro 3, de 12 polegadas. O público-alvo do novo iPad são, em especial os clientes corporativos.

A empresa de pesquisa Forrester projeta que as vendas para negócios vão representar 20% do mercado total de tablets até 2018, comparado a 14% atualmente, conforme o mercado cresce de 218 milhões de unidades para 250 milhões de unidades.

Especificações. O novo iPad tem a maior tela entre aparelhos que rodam o sistema operacional iOS – as últimas versões, como o iPad Air 2, tem display de 9,7 polegadas. Ele vem com processador A9X de 64 bits, 4 GB de memória ram e sistema operacional iOS 9. Outra novidade é a Apple Pencil, usada para desenhar e escrever sobre a tela, como fazem as canetas Stylus em tablets da Samsung e da LG.

O Brasil não está na lista oficial de lançamentos do iPad Pro.

