Reuters/Stephen Lam Caixa de som conectada poderá tocar músicas e coordenar dispositivos da casa inteligente

A caixa de som inteligente HomePod, resposta da Apple aos produtos de rivais como Google Home e Amazon Echo, chegará às lojas dos Estados Unidos na próxima sexta-feira, 9. Mas, se em outras categorias a fabricante americana coleciona críticas favoráveis, dessa vez ela terá trabalho redobrado: as primeiras análises do HomePod, publicadas nesta terça-feira, 6, apontam que o novo dispositivo é uma ótima caixa de som, mas pouco inteligente para competir com os rivais. O HomePod será vendido com preço de US$ 350 nos EUA.

"A caixa de som da Apple é uma peça de hardware impressionante", escreveu Brian Chen, um dos repórteres de tecnologia do jornal americano The New York Times. "Mas o funcionamento da Siri no HomePod parece embaraçosamente inadequado." No lançamento, a Apple afirmou que a assistente pessoal Siri seria melhorada com a ajuda de tecnologias de inteligência artificial, que conseguiriam, por exemplo, sugerir playlists de acordo com o gosto pessoal do usuário. Nos testes da reportagem do jornal, porém, a Siri mais errou do que acertou nas sugestões.

A Apple foi uma das pioneiras no segmento de assistentes pessoais, ao introduzir a Siri no mercado em 2011. Desde então, porém, a companhia ficou para trás em inovação em relação aos seus principais rivais: a Amazon, que foi a primeira a colocar um assistente pessoal em uma caixa de som e que hoje domina este mercado nos EUA; e o Google, que vem aprimorando o Google Assistant e já o colocou em uma linha de dispositivos de áudio, à venda apenas nos EUA. No ano passado, a Apple mostrou que reagiria a este mercado ao lançar o HomePod em junho, mas o produto só chegará agora às lojas.

De acordo com o jornal, que comparou o HomePod com o Google Home e com o Amazon Echo, a Siri não conseguiu desempenhar ações básicas dos assistentes, como chamar um carro por meio do aplicativo de carona Uber, configurar um alarme, buscar uma receita e agendar um compromisso. Questionada, a Apple respondeu que focou nas ações primordiais do assistente, como tocar música e verificar a previsão do tempo, e que vai melhorar as funções ao longo do tempo.

O The New York Times não foi o único a criticar o aparelho. Outro jornal americano, o The Wall Street Journal, afirmou que embora o HomePod tenha "uma voz incrível", a fabricante ainda precisa trabalhar mais em seu "cérebro". O site especializado em tecnologia The Verge publicou uma análise em que afirma que não há nenhuma outra caixa de som com um melhor áudio no mercado, mas que a falta de integração da Apple com tecnologias de outras empresas faz do HomePod um dispositivo "solitário". E decretou: "A Siri não consegue competir com a Alexa (Amazon) ou o Assistant (Google)", afirmou o The Verge.