O Galaxy S8, novo smartphone premium da Samsung, só deve ser anunciado pela empresa em um evento em 29 de março. No entanto, vazaram nesta quarta-feira, 1, as primeiras imagens do aparelho. Além de ser principal lançamento da empresa neste primeiro semestre, o Galaxy S8 é a chance da Samsung dar a volta por cima no mercado, depois do fracasso com as baterias explosivas do Galaxy Note 7.

As imagens foram publicadas por duas fontes diferentes: Evan Blass, repórter do site norte-americano VentureBeat, e o site inglês BGR.com.

A principal alteração vem no tamanho das telas e no design do Galaxy S8, e de seu irmão "mais robusto", o Galaxy S8+. O primeiro terá tela de 5,8 polegadas, enquanto o segundo terá 6,2 polegadas – contra 5,1 polegadas do Galaxy S7 e 5,5 polegadas do Galaxy S7 Edge, lançados pela sul-coreana em março de 2016. O crescimento dos aparelhos, no entanto, fez com que suas telas ficassem mais estreitas.

Por dentro, o Galaxy S8 e o S8+ são praticamente idênticos: ambos usam o chip Snapdragon 835, da Qualcomm, em suas versões americanas. No resto do mundo, eles deverão usar o Exynos, chip da própria Samsung com especificações semelhantes ao Snapdragon 835, diz o BGR.com. Os dois modelos terão 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno, além de suportar cartões de memória.

A câmera traseira tem 12 megapixels, enquanto a frontal tem 8 megapixels. Além disso, o sensor de impressão digital foi deslocado da frente para as costas do aparelho, como forma de aproveitar melhor o espaço da tela.

Outro item de design interessante é que a Samsung não seguiu a tendência imposta por Apple e Lenovo, e manteve a entrada de fone de ouvido convencional no aparelho. Os dois smartphones também são à prova d'água e poeira, com a especificação IP68 – um pouco acima da IP 67 ostentada pelos iPhone 7 e 7 Plus.