REPRODUÇÃO

Palmer Luckey (à direita), CEO da Oculus, entregou um dispositivo ao primeiro comprador, Ross Martin (à esquerda) Palmer Luckey (à direita), CEO da Oculus, entregou um dispositivo ao primeiro comprador, Ross Martin (à esquerda)

Após quatro anos de desenvolvimento, os óculos de realidade virtual Oculus Rift começaram a ser entregue aos primeiros compradores nesta segunda-feira, 28. Para marcar a data, o presidente executivo da empresa Oculus, Palmer Luckey, quis entregar o aparelho pessoalmente ao primeiro comprador, o desenvolvedor de games Ross Martin, no estado norte-americano do Alasca. A empresa foi adquirida pelo Facebook em 2014 por US$ 2 bilhões.

Leia também:

Pornhub cria canal para vídeos pornográficos em realidade virtual

PlayStation VR chega em outubro por US$ 400

O Oculus Rift foi um dos primeiros dispositivos para realidade virtual criados em todo o mundo. Feito pela startup Oculus e criada pelo norte-americano Palmer Luckey, o projeto foi colocado em financiamento coletivo no Kickstarter em 2012, arrecadando mais de US$ 2,4 milhões.

Em entrevista ao site de tecnologia Polygon, o criador e CEO Palmer Luckey justificou porque ele viajou até o Alasca para entregar a primeira unidade do produto. “Estou trabalhando nisso desde 2009. Nós estamos trabalhando na Oculus desde 2012, e nem a pau que um entregador aleatório vai ter o prazer de entregar o primeiro Rift. Isso é meu”, disse.

Ross Martin, a primeira pessoa a receber o aparelho, é desenvolvedor de games. Ele foi a primeira pessoa a fazer uma contribuição no Kickstarter com um valor suficiente para receber o Oculus Rift como recompensa. Os óculos comprados durante a pré-venda serão distribuídos a partir do dia 30, quarta-feira.

O dispositivo de realidade virtual custa US$ 600 e ainda vem acompanhado de um controle de Xbox One. Ainda não há previsão de lançamento oficial no Brasil.