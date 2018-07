Divulgação

Após meses de especulação, o BlackBerry Priv entrou em pré-venda nos Estados Unidos e deverá chegar às lojas no dia 6 de novembro por US$ 700 (o equivalente a cerca de R$ 2.700). Com um teclado físico, o aparelho é o primeiro da empresa a vir com o sistema operacional do Google e poderá ser a última investida da BlackBerry no setor de hardware, caso o smartphone não tenha boas vendas.

As características técnicas do Priv chamam a atenção. Ele vem com uma tela de 5,4 polegadas com resolução de 2560×1440 e 32GB de armazenamento interno – que é expansível até 2TB com a inserção de um cartão microSD. A câmera traseira possui 18MP e ainda conta com estabilização de imagem óptica. Com ela, é possível gravar vídeos em 4K. A frontal, entretanto, apresenta apenas 2MP.

Apesar das boas características técnicas, alguns elementos do celular podem vir a atrapalhar seu sucesso no mercado.

O preço foi o que se destacou negativamente em um primeiro momento. Ele acaba saindo por um valor maior do que é praticado por celulares topo de linha de outras companhias, como o Galaxy Note 5 e o Moto X. Além disso, o Priv só funcionará com as operadoras americanas AT & T e T-Mobile. Já as redes de Verizon, Sprint e US Cellular, de acordo com a BlackBerry, não conseguirão ter suporte ao celular

Especulações. Nos últimos meses, várias informações saíram na imprensa internacional sobre o lançamento de um celular da BlackBerry com sistema operacional do Google. Na última quarta-feira, as informações sobre o Priv foram vazadas acidentalmente quando o site oficial da empresa permitiu a compra do smartphone com Android por alguns minutos. A BlackBerry, então, colocou o celular em pré-venda no dia seguinte de maneira oficial.

Ainda não há informações de quando o Priv será vendido no Brasil, nem preço definido para o aparelho por aqui.