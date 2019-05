Sandisk Cartão de memória de 1 TB mede menos que um polegar

Você é daqueles que sempre está com o espaço interno de armazenamento do smartphone lotado? Quem sabe chegou a solução: a Sandisk, tradicional fabricante de cartões de memória, lançou nesta semana no mercado americano e europeu seu primeiro modelo de cartão SD com 1 terabyte (1 TB) de espaço.

Além de ter bastante espaço, o cartão tem propriedades avançadas, como velocidade de transmissão de dados de até 160 MB/s, no caso de vídeos e fotos, ou de 90 MB/s, para gravação desse tipo de arquivos. O acessório também já vem com um protocolo para gravação de vídeos em 4K e é à prova d'água, de choques, de raio-X e de altas temperaturas.

O preço, no entanto, é um bocado salgado: nada menos que US$ 450 no site oficial da empresa e na Amazon americana. É mais que o dobro do que pode se pagar por um cartão com metade do tamanho: o dispositivo com 512 GB custa US$ 200. É bastante -- especialmente se você considerar que pode perder o cartão, de tamanho tão diminuto que cabe num polegar. Além disso, são poucos os celulares que ainda tem compatibilidade com esse tipo de tecnologia – no Brasil, apenas a linha Galaxy S10 suporta isso. Mas quem sabe em breve?