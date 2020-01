Samsung Conceito de celular dobrável da Samsung

A Samsung apresentará a próxima geração da linha Galaxy S em 11 de fevereiro. Pode ser, porém, que não seja o nome do aparelho não seja Galaxy S11. Segundo o site SamMobile, é possível que a fabricante pule diretamente para o Galaxy S20. Segundo a publicação, a informação surgiu durante a Consumer Electronic Show (CES),feira de tecnologia que acontece nesta semana em Las Vegas.

Além do novo Galaxy S, a Samsung lançaria um novo celular de tela flexível. Em outubro, a Samsung lançou um novo conceito de telefone que se dobra verticalmente como um telefone flip antigo. Em vez de ampliar a área de tela, o novo celular tem a sua área reduzida. Segundo a publicação, esse novo aparelho se chamará Galaxy Bloom, mas ainda não é possível saber se trata-se de um nome interno.

A ideia da Samsung com o novo dispositivo seria focar no público feminino. DJ Koh, presidente da divisão de celulares da Samsung, teria dito que o novo aparelho seria inspirado em estojos de maquiagem. Ele teria vídeo em 8K e uma versão 5G para o mercado coreano.

O Galaxy Fold, primeiro celular de tela dobrável da Samsung, vendeu entre 400 mil e 500 mil desde que foi lançado no ano passado. A estimativa seria do próprio DJ Koh e foi publicada pela agência de notícias da Coreia do Sul Yonhap também durante a CES.