Beck Diefenbach/Reuters iPhone 7, última versão do smartphone da Apple, foi lançada em setembro de 2016

A próxima versão do iPhone, smartphone da Apple, deverá ter tela curva, de acordo com fontes do jornal The Wall Street Journal. A Apple teria decidido adotar uma tela flexível para um dos modelos do novo iPhone, que será lançado no segundo semestre de 2017, e já teria encomendado componentes suficientes para dar andamento à produção do novo modelo.

De acordo com o jornal, a Apple tem estudado o uso de telas flexíveis de OLED (diodo emissor de luz orgânico, na sigla em inglês), similares Pas usadas pela Samsung em seu Galaxy S7 Edge, que tem as laterais da tela curvas. No final do ano passado, fontes davam conta que a Apple já teria pedido protótipos para alguns de seus fornecedores.

Com a análise concluída, a empresa teria decidido seguir com a tecnologia. Isso significa que a Apple deve adotar a tecnologia para pelo menos um de seus aparelhos -- desde a versão 6 do aparelho, lançada em 2015, a empresa adotou dois tamanhos de aparelho, sendo uma versão tradicional e outra chamada Plus.

Procurada pelo jornal, um porta-voz da Apple não comentou as declarações das fontes.

Novo design. Se a Apple adotar a tela curva, a empresa poderá lançar um iPhone com novo design em 2017, ano em que o produto completa dez anos. Isso ajudaria a empresa a turbinar as vendas do aparelho, que tem sofrido com a desaceleração na venda de smartphones.

O iPhone 7, lançado em setembro de 2016, tem design similar ao de seu antecessor, o que contribuiu para uma diminuição nas vendas da Apple na China, seu maior mercado. Segundo analistas consultados pelo The Wall Street Journal, os consumidores se sentem mais motivados a trocar de aparelho quando um novo design renova a sensação de status ao comprar o produto.