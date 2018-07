Reuters A Apple reconheceu na semana passada pela primeira vez em detalhe que atualizações do sistema operacional divulgadas desde o ano passado para iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE e iPhone 7 incluíram um recurso para “suavizar” a fonte de alimentação das baterias

Conforme se aproxima a data de apresentação do novo iPhone, mais rumores e teorias começam a surgir sobre o novo celular. Documentos divulgados pelo site de tecnologia MacRumors nesta quinta-feira, 16, indicam que o smartphone — a ser lançado ainda neste ano — deverá abandonar o botão de home e a tela deverá ocupar toda a frente do aparelho. Além disso, o aparelho deverá ter componente que otimizam a duração da bateria, que será maior e mais eficiente.

Segundo os relatório divulgados, a tela terá 5,8 polegadas, que deve ocupar toda a parte frontal do aparelho. Ela, porém, terá uma divisão de funções: 5,15 polegadas será a área destinada para visualização de conteúdo. Enquanto isso, 0,65 polegada será reservada para botões virtuais, que deverão substituir os atuais botões físicos.

De acordo com a analista da KGI Securities, Ming-Chi Kuo, o novo iphone ainda virá com "novas tecnologias biométricas que substituirão a tecnologia de reconhecimento de impressão digital". Ainda não há detalhes sobre estas novas tecnologias, no entanto.

A bateria, enquanto isso, ficará maior: similar ao 7 Plus, ela terá capacidade de 2.700 mAh. Além disso, componente do smartphone serão alterados para dar mais capacidade à bateria — como a tela OLED, que deve consumir menos energia.