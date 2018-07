Leia mais

Quem espera uma revolução na próxima geração de iPhones pode se decepcionar. Segundo o jornal norte-americano The Wall Street Journal, a Apple não deverá empregar mudanças drásticas no iPhone 7 — que tem tudo para ser bastante similar aos iPhones 6 e 6S. Apenas mudanças sutis deverão marcar o novo produto da empresa de Tim Cook.

De acordo com informações obtidas pelo jornal, o aparelho deverá continuar com o mesmo tamanho de tela — variando entre 4,7 e 5,5 polegadas — e com especificações internas muito semelhantes aos aparelhos da geração anterior. A principal mudança seria apenas a remoção da entrada para fones de ouvido, tornando o aparelho mais resistente à água. Além disso, o iPhone 7 deverá ser apenas um pouco mais fino que os aparelhos atuais.

Assim, espera-se que um iPhone com novas características técnicas e de design sejam anunciadas no aparelho a ser anunciado em 2017, quando o celular da Apple irá comemorar 10 anos de existência.

No ano que vem, o aparelho poderá contar com tela OLED levemente curvada e com melhores especificações técnicas.