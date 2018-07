Divulgação A pulseira inteligente Ava

Se você tem dúvidas se é a hora certa para engravidar, um novo e curioso acessório poderá te ajudar. A startup suíça Ava, após o financiamento coletivo muito bem sucedido de € 9,3 milhões, está lançando uma pulseira inteligente que ajuda a identificar qual o melhor período fértil para engravidar.

De acordo com a empresa, a pulseira, que deverá ser usada pela mulher durante a noite, analisa traços fisiológicos e combina estas informações com outros dados para avaliar todas as suas alterações hormonais. Todas as informações são exibidas em um aplicativo específico para a pulseira e também desenvolvido pela Ava. Segundo a empresa, nenhum dado precisará ser inserido pelo usuário.

Em testes conduzidos pelo Hospital de Zurique, o aplicativo teve precisão de 89% de todos os casos analisados. “Este tipo de informação é crucial”, afirma a cofundadora da empresa, Lea von Bidder, em entrevista ao site de tecnologia Business Insider. “A pulseira ajuda a mulher a identificar o início da janela fértil e não apenas o fim, como é caso de testes de urina.”

A pulseira, que deverá ser lançada em breve na Europa, deverá chegar ao mercado por € 250. Ainda não há informações se a pulseira será lançada em outros países.