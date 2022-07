Albert Gea/Reuters - 1/3/2022 5G é a próxima geração de conexão móvel, que promete maior velocidade e menor latência

A partir desta quarta-feira, 6, a conexão 5G chega oficialmente ao País. A primeira cidade a operar na nova frequência de 3,5 GHz é Brasília, que deve ser seguida por outras capitais, incluindo São Paulo, nos próximos meses. Para utilizar a nova tecnologia, os usuários devem ter dispositivos habilitados para receber o sinal 5G, além de planos de dados móveis que ofereçam conexão na nova frequência.

No total, são 67 dispositivos habilitados para o 5G e homologados pela Anatel à venda no Brasil. Para quem quer acessar a tecnologia por um preço mais baixo, as fabricantes disponibilizam aparelhos a partir de R$ 1,5 mil.

Abaixo, listamos os modelos mais baratos das principais marcas do mercado nacional. Os valores utilizados são os preços sugeridos pelas empresas, mas quase todos os dispositivos podem ser encontrados por preços mais acessíveis no varejo. Um exemplo é o Redmi Note 11 Pro 5G, da chinesa Xiaomi. O preço sugerido é de R$ 3,9 mil, mas o dispositivo pode ser encontrado por cerca de R$ 2 mil em diferentes lojas online.

Confira a lista: