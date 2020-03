A autoridade reguladora britânica Ofcom disse na quarta-feira, 25, que as pessoas devem evitar usar o micro-ondas ao mesmo tempo em que fazem videochamadas, assistem a vídeos em HD ou outras atividades online. Isso, porque, segundo a Ofcom, os fornos podem interferir nos sinais de Wi-Fi pela casa.

A dica foi incluída em conselhos sobre como melhorar o desempenho da banda larga durante a pandemia de coronavírus, depois que a demanda por redes aumentou à medida que milhões de pessoas trabalham e aprendem em casa.

Pixabay Faixas de frequência do microondas podem interferir no sinal de Wi-Fi, afirma autoridade britânica

A Ofcom disse, ainda, que telefones sem fio, monitores para bebês, lâmpadas halógenas, interruptores de regulagem, aparelhos de som e alto-falantes de computador e TVs e monitores também podem afetar os sinais de Wi-Fi se estiverem muito próximos dos roteadores.

A executiva chefe da Ofcom, Melanie Dawes, disse que famílias em todo o país estavam acessando a internet ao mesmo tempo nesta semana, muitas vezes para trabalhar e manter as crianças ocupadas.

"Incentivamos as pessoas a ler nossos conselhos sobre como tirar o máximo proveito de sua banda larga, telefones e celulares domésticos – e compartilhá-los com amigos, familiares e colegas, para ajudá-los a permanecer conectados também", disse ela.

A Ofcom disse que as chamadas de telefone fixo ou pela Internet podem oferecer uma conexão mais confiável do que as chamadas móveis durante o dia, devido ao aumento do tráfego nas redes sem fio.