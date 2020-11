Realme Realme anuncia chegada ao País

A chinesa Realme, que fabrica smartphones e compete em seu país natal com a Xiaomi, anunciou nesta segunda, 9, a sua chegada ao Brasil. A empresa não revelou nenhum produto específico, mas, além de celulares, garantiu que competirá por segmentos de internet das coisas (IoT) e casa inteligente.

“Sabemos que o Brasil é um país com uma população jovem e conectada. Teremos o Brasil como centro estratégico e porta de entrada para o mercado da América Latina. Chegamos ao país com uma estratégia de longo prazo para sermos os principais players do Brasil, fornecendo produtos de excelente performance, design, qualidade e preço" , afirmou em comunicado Sky Li, fundador e presidente da realme.

A companhia planeja também difundir a tecnologia 5G por meio de seus produtos - na categoria, entre as famílias de celulares citadas pela empresa estão a realme V Series e a realme X Series. A empresa, porém, não revelou ainda como será sua estratégia de vendas e de fabricação no Brasil. Datas para lançamentos de ptodutos também não foram reveladas.