Realme/Divulgação Realme 7 5G é o primeiro aparelho da chinesa com suporte às redes de quinta geração no Brasil

A chinesa Realme anunciou nesta terça, 6, o seu primeiro smartphone com 5G no Brasil. O Realme 7 5G tem preço oficial de R$ 2,6 mil, mas entre 6 e 12 de abril estará com preço promocional de R$ 1,9 mil. Além do suporte às redes de quinta geração, o smartphone traz um bom pacote de especificações técnicas.

Entre elas estão tela com taxa de atualização de 120 Hz, bateria de 5.000 mAh, carregador de 30 W, armazenamento de 128 GB, 8 GB de memória e um conjunto de câmera com quatro lentes - a principal delas tem 48 MP. Outros recursos são mais básico, como o painel de LCD de 6,5 polegadas e resolução de 2.400 x 1.080p.

Em relação ao 5G, a fabricante chinesa afirma que o aparelho é compatível com as 12 principais bandas 5G de todo o mundo: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78. O Brasil terá as frequências n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600) e n28 (700). Porém, o consumidor brasileiro ainda está na porta de espera da tecnologiao. O edital dos leilões de frequência deve ser publicado somente em agosto - o processo está pelo menos um ano atrasado do que se imaginava para a implantação da tecnologia.

O jogo traseiro de lentes tem a câmera principal de 48 MP, uma ultra angular de 8 MP, uma macro de 2 MP e um sensor de profundidade de 2 MP. A lente frontal tem 16 MP. O sistema operacional é o Android 10.

O aparelho traz ainda o processador MediaTek Dimensity 800U, de oito núcleos, suporte para dois chips telefônicos 5G e um leitor de digital na lateral do aparelho. No Brasil, o Realme 7 estará disponível em duas cores: prata e azul.